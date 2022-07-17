Yeni transfer Joshua King'den açıklama: Buraya tatile gelmedim!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King dün antrenman öncesinde özel açıklamalarda bulundu. King, Ozan Tufan'ı çok sevdiğini ve daha önce Fenerbahçe hakkında konuştuklarını belirterek çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli oyuncu, "Ben burada daha önce oynayanları biliyorum. İş etiğini aksatırsanız bu sizin için problem oluyor. Linnes, Omar, Sörloth gibi oyuncular buraya geldikten sonra yüksek seviye oynadılar. Aynı mantaliteye sahibim. Büyük hırsla burada çalışmak istiyorum. Çok iyi hocaya sahibiz, büyük camiaya sahibiz. Taraftarlarımız çok tutkulu. İkinci bir din gibi Fenerbahçe'ye sarılıyorlar. Buraya tatil yapmak için değil, başarmak için geldim. Bunun için de mutluyum. Verdiğim karardan hiçbir şüphem yok" şeklinde konuştu.