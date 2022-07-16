Joao Pedro Pazartesi günü Türkiye'de! Fener saatleri sayıyor...

Transfer bombalarını tek tek patlatan Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan yıldız için artık saatleri sayıyor. İtalyan medyası da sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuya olan ilgisine büyük yer ayırıyor. İtalyanlar, transferin artık bitme aşamasında olduğunu yineledi.
PAZARTESİ GÜNÜ KONTROLLERDEN GEÇECEK
Daha önce menajerinin bugün İstanbul'da olacağını belirten İtalyan medyası, Joao Pedro için yeni bir iddiada daha bulundu. İtalyanlar'a göre yıldız futbolcu Pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.
ÇIKMAZA GİRMİŞTİ
Oyuncuyu gündemine alan ilk takım Galatasaray'dı… Ancak sarı-kırmızılıların hem kulübü Cagliari hem de kendisiyle belli ölçüde mutabakata vardığı Joao Pedro'nun transferi, menajer komisyonu nedeniyle çıkmaza girmişti.