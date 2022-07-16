Joao Pedro Pazartesi günü Türkiye'de! Fener saatleri sayıyor...

PAZARTESİ GÜNÜ KONTROLLERDEN GEÇECEK

Daha önce menajerinin bugün İstanbul'da olacağını belirten İtalyan medyası, Joao Pedro için yeni bir iddiada daha bulundu. İtalyanlar'a göre yıldız futbolcu Pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.