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    • Spor
    • 16.07.2022 11:45
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    • 16.07.2022 12:05
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    Joao Pedro Pazartesi günü Türkiye'de! Fener saatleri sayıyor...

    Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Joao Pedro adım adım Fenerbahçe'ye geliyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Pazartesi günü Türkiye'de olacak futbolcu, kendisini sarı lacivertli yapan imzayı atacak. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Pedro Pazartesi günü geliyor!

    Transfer bombalarını tek tek patlatan Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan yıldız için artık saatleri sayıyor. İtalyan medyası da sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuya olan ilgisine büyük yer ayırıyor. İtalyanlar, transferin artık bitme aşamasında olduğunu yineledi.

    PAZARTESİ GÜNÜ KONTROLLERDEN GEÇECEK

    Daha önce menajerinin bugün İstanbul'da olacağını belirten İtalyan medyası, Joao Pedro için yeni bir iddiada daha bulundu. İtalyanlar'a göre yıldız futbolcu Pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

    ÇIKMAZA GİRMİŞTİ

    Oyuncuyu gündemine alan ilk takım Galatasaray'dı… Ancak sarı-kırmızılıların hem kulübü Cagliari hem de kendisiyle belli ölçüde mutabakata vardığı Joao Pedro'nun transferi, menajer komisyonu nedeniyle çıkmaza girmişti.

        Sonrasında araya giren Fenerbahçe yönetimi, Cagliari'yi ikna ettikten sonra, oyuncunun menajerini Istanbul'a davet etti.

        FUTBOLA BREZİLYA'DA BAŞLADI

        Futbola Atletico Mineiro'da başlayan ve 2010 yazında 2.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Palermo'ya transfer olan 30 yaşındaki yıldız, sonrasında Vitoria Guimaraes, Penarol, Santos, Desportivo Brasil, Estoril ve son olarak Cagliari formalarını giydi.

        2014 yazından bu yana Cagliari'de oynayan Joao Pedro, 270 resmi maçta 86 gol attı ve 28 asist üretti. Tecrübeli futbolu, geçen sezon takımının attığı gollerin yarısında başroldeydi. İtalyan ekibi 2. Lig'e düştüğü için yıldız oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

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