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    • Spor
    • 17.07.2022 12:21
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    • 17.07.2022 12:28
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    Fenerbahçe'de Pelkas Hull City yolcusu

    Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus’un kadroda görmek istemediği Yunan orta saha oyuncusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki sezon Sarı-Lacivertli kulüpte olması beklenmeyen yıldız oyuncunun menajerinin İngiliz ekibiyle görüşme halinde olduğu belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bir futbolcu daha Hull City yolcusu

    Pelkas, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşme halinde… Transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. 28 yaşındaki oyuncunun da takımdan bir an önce ayrılmak istediği biliniyor.

    Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Pelkas, 2020 yılında PAOK'tan 2.2 milyon Euro'ya transfer edildi. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.

    Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.

        Sarı-Lacivertliler, Pelkas'ı da satarak önemli bir gelir daha elde etmek istiyor. Bilindiği gibi Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı kadrosuna katmıştı.

        Kanarya, İranlı santrfor Allahyar'dan 4.5 milyon Euro, Ozan Tufan'dan ise 3 milyon Euro kazandı. Fenerbahçe, Pelkas'ın satışından yaklaşık olarak 4.5 milyon Euro'luk gelir bekliyor.

        Fenerbahçe'nin hali hazırda elinde 20 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu yüzden kadroda düşünmediği oyuncularla bir an önce yolların ayıracak.

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