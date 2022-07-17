Galatasaray'ın gündemindeki Amine Harit skandallarla gündemde

Faslı futbolcunun adı 2018 yılında ölümlü bir trafik kazasına karışmıştı. Harit'in ülkesinde aracıyla çarptığı bir yaya hayatını kaybetmişti. Olay anında yıldız oyuncunun yanında 14 yaşındaki kardeşi ve Sivasspor'un eski yıldızı Faysal Fajr de bulunuyordu. Kaza sonrası tutuklanan ancak polis sorgusunun ardından serbest bırakılan Harit uzun süre psikolojik destek aldı.
Alman basınına göre aslında yıldız futbolcunun futboldan kafa olarak kopuşu bu kaza sonrasında başladı. Schalke'deki ilk döneminde geleceğin büyük bir yıldızı olarak lanse edilen Amine Harit ardından sürekli disiplinsizlikleri ile gündeme geldi.