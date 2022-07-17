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    • Spor
    • 17.07.2022 12:47
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    • 17.07.2022 12:54
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    Galatasaray'ın gündemindeki Amine Harit skandallarla gündemde

    10 numara transferi için büyük çaba harcayan Galatasaray şu anda Evander ve Amine Harit isimlerine yoğunlaşmış durumda. Sarı-Kırmızılılar’ın yoğun bir şekilde kadrosuna katmak için uğraştığı Harit müthiş yeteneklerine rağmen son dönemde sık sık skandallarıyla gündeme gelmiş bir isim.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray istiyor ama skandallarla gündemde

    Faslı futbolcunun adı 2018 yılında ölümlü bir trafik kazasına karışmıştı. Harit'in ülkesinde aracıyla çarptığı bir yaya hayatını kaybetmişti. Olay anında yıldız oyuncunun yanında 14 yaşındaki kardeşi ve Sivasspor'un eski yıldızı Faysal Fajr de bulunuyordu. Kaza sonrası tutuklanan ancak polis sorgusunun ardından serbest bırakılan Harit uzun süre psikolojik destek aldı.

    Alman basınına göre aslında yıldız futbolcunun futboldan kafa olarak kopuşu bu kaza sonrasında başladı. Schalke'deki ilk döneminde geleceğin büyük bir yıldızı olarak lanse edilen Amine Harit ardından sürekli disiplinsizlikleri ile gündeme geldi.

    2020 yılında Schalke formasını giyerken antrenmana gitmek yerine arkadaşlarıyla cafede oyun oynayan Faslı yıldız kadro dışı bırakılmıştı. Yine Harit'in alkollü araç kullanırken yakalanması ve araçta hayat kadınlarının bulunması da Alman basınında uzun süre gündemi meşgul etmişti.
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        Haberler Spor Galatasaray'ın gündemindeki Amine Harit skandallarla gündemde
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