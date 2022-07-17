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    Fenerbahçe M’ladbach ile yapacağı son görüşmede Alassane Plea transferine nokta koymak istiyor

    Sarı-Lacivertliler, Fransız golcü Alassane Plea transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Yarın yapılacak son görüşme sonrası transfer netlik kazanacak.

    Plea için son raunt
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    Fenerbahçe transferde gaza bastı... Kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Sarı- Lacivertliler, hücum bölgesine önemli hamleler yapıyor. Son olarak kadrosunu Joshua King ile takviye eden Kanarya, Joao Pedro transferinde son aşamaya geldi.

    Fenerbahçe'nin son hamlesi ise çok ses getirecek... Sarı-Lacivertliler, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen Fransız golcü Alassane Plea transferinde de artık son aşamaya geldi. Fenerbahçe Yönetimi'nin hafta başında yapacağı görüşme sonrası transferin sonuçlanması bekleniyor.

    JESUS'UN LİSTESİNDE İLK SIRALARDA
    29 yaşındaki golcü oyuncu için kulübüne 5 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro isteyen Almanlar'ı ikna etmesi bekleniyor. Ayrıca tecrübeli golcünün yıllık maaşının 2.5 milyon Euro seviyelerinde olması bekleniyor.

        Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Plea, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'ta 26 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Plea, santfrorun yanı sıra hücum hattının kanatlarında da forma giyebiliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yönetime verdiği listede Plea ilk sıralarda yer alıyordu.

        Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Plea, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'ta 26 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
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