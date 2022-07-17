Fenerbahçe transferde gaza bastı... Kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Sarı- Lacivertliler, hücum bölgesine önemli hamleler yapıyor. Son olarak kadrosunu Joshua King ile takviye eden Kanarya, Joao Pedro transferinde son aşamaya geldi.
Fenerbahçe'nin son hamlesi ise çok ses getirecek... Sarı-Lacivertliler, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen Fransız golcü Alassane Plea transferinde de artık son aşamaya geldi. Fenerbahçe Yönetimi'nin hafta başında yapacağı görüşme sonrası transferin sonuçlanması bekleniyor.
JESUS'UN LİSTESİNDE İLK SIRALARDA
29 yaşındaki golcü oyuncu için kulübüne 5 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro isteyen Almanlar'ı ikna etmesi bekleniyor. Ayrıca tecrübeli golcünün yıllık maaşının 2.5 milyon Euro seviyelerinde olması bekleniyor.