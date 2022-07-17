JESUS'UN LİSTESİNDE İLK SIRALARDA

29 yaşındaki golcü oyuncu için kulübüne 5 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro isteyen Almanlar'ı ikna etmesi bekleniyor. Ayrıca tecrübeli golcünün yıllık maaşının 2.5 milyon Euro seviyelerinde olması bekleniyor.