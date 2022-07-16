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    • 17.07.2022 00:09
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    • 17.07.2022 00:33
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    Özel Haber I Fenerbahçe'de Joao Pedro için sona doğru! Menajerleri İstanbul'da

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Galatasaray’ın da transfer etmek istediği Joao Pedro için bir süre önce devreye giren ve hem oyuncu hem de kulübü Cagliari ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe, yıldız ismin menajerleri Marco Piccioli ve Mirco Lombardi’yi İstanbul’a getirdi. Pedro’nun menajeri ile İstanbul’da masaya oturacak olan Sarı-Lacivertli yönetim, burada transfere son noktaya koyacak.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Özel Haber I Joao Pedro için sona doğru!

    Fenerbahçe, Joao Pedro'ya kavuşmak için gün sayıyor… Galatasaray'ın transferi için uzun süredir temasta olduğu Pedro için geçtiğimiz günlerde devreye giren Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine oranla hem oyuncuya hem de kulübü Cagliari'ye daha iyi bir teklif sunmuştu.

    Pedro için kulübüne 6.5 milyon Euro civarında bir teklif sunan Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya da yıllık 2.2 milyon Euro'luk bir teklif yaparken, Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun menajerleri Marco Piccoli ve Mirco Lombardi'yi bu transfere son noktayı koymak için İstanbul'a geldi.

    Joao Pedro'nun menajeleri ile İstanbul'da yüz yüze görüşecek olan Fenerbahçe yönetimin burada transferi mutlu sonla noktalaması bekleniyor.

        Fenerbahçe devreye girmeden önce Pedro ile prensip anlaşması sağlayan Galatasaray, oyuncunun menajerleri ile yaşanan komisyon problemi sebebiyle transferde geri adım atmıştı.

        Kulübü Cagliari ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve takımından ayrılmak isteyen 30 yaşındaki Pedro, Serie A'da son dönemin en skorer futbolcularından biri olarak dikkat çekiyor.
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