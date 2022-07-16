Özel Haber I Fenerbahçe'de Joao Pedro için sona doğru! Menajerleri İstanbul'da

Fenerbahçe, Joao Pedro'ya kavuşmak için gün sayıyor… Galatasaray'ın transferi için uzun süredir temasta olduğu Pedro için geçtiğimiz günlerde devreye giren Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine oranla hem oyuncuya hem de kulübü Cagliari'ye daha iyi bir teklif sunmuştu.