Özel Haber I Fenerbahçe'de Joao Pedro için sona doğru! Menajerleri İstanbul'da

Fenerbahçe, Joao Pedro'ya kavuşmak için gün sayıyor… Galatasaray'ın transferi için uzun süredir temasta olduğu Pedro için geçtiğimiz günlerde devreye giren Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine oranla hem oyuncuya hem de kulübü Cagliari'ye daha iyi bir teklif sunmuştu.
Pedro için kulübüne 6.5 milyon Euro civarında bir teklif sunan Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya da yıllık 2.2 milyon Euro'luk bir teklif yaparken, Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun menajerleri Marco Piccoli ve Mirco Lombardi'yi bu transfere son noktayı koymak için İstanbul'a geldi.
Joao Pedro'nun menajeleri ile İstanbul'da yüz yüze görüşecek olan Fenerbahçe yönetimin burada transferi mutlu sonla noktalaması bekleniyor.