A Milli Kadın Voleybol Takımımız İtalya'ya 3-0 yenildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-0 kaybeden Türkiye, bugün Sırbistan ile 3'üncülük maçı oynayacak. Maça istediği gibi başlayamayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-18 kaybetti. İkinci setin büyük kısmını önde götüren Milli Takımımız, setin sonunda ise yaptığı basit hatalarla 28-26 seti kaybederek 2-0 geriye düştü. İtalya maçta 3. sette de üstünlüğü elden bırakmadı. 3. seti 25-22 kazanan İtalyanlar, karşılaşmayı 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün saat 15.00'te Ankara'da 3'üncülük maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Organizasyonda final, İtalya ile Brezilya arasında oynanacak.

GERVİNHO İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor, Fildişili oyuncusu Gervinho'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Gervinho'ya fesih için 1 milyon 100 bin Euro'nun 10 taksitle ödeneceği aktarıldı.

FIRTINA GERİYE DÜŞTÜ AMA PES ETMEDİ

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Çekya 1. Lig temsilcisi Slovacko ile 2-2 berabere kaldı. Slovacko 17 ve 27. dakikalarda Holzer'in attığı gollerle maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı. Trabzonspor, 43. dakikada Eren'in pasında Kouassi ile skoru 2-1'e getirdi. Kouassi 65'te ise Djaniny'nin asistinde durumu 2-2'ye getirdi. Trabzonspor'da iki gol atan Kouassi'nin performansı beğeni topladı.

AKYAZI STADI SEZONA HAZIR

Şampiyonluk kutlamalarında ciddi hasar gören Trabzonspor'un saha zemini, sezonun bitmesiyle tamamen sökülmüştü. Drenaj sistemi başta olmak üzere saha komple yenilenirken, ekilen hibrit çim de hazır hale geldi. Bordo-mavililerin Ağustos'ta başlayacak olan sezonda evinde maç oynamasına hiçbir engel kalmadı.

FLAVİO TRABZON'A GELİYOR!

Brezilya'da tatilini sürdüren Flavio'nun yarın Trabzon'da olması bekleniyor. Trabzon'da bir süre Vitor Hugo'nun evinde kalacak olan Flavio'nun geleceği, Trabzon'da kulüple yapacağı görüşmeler sonucunda netleşecek. Sambacı yıldızı Giresunspor transfer etmek istiyor.

LEWANDOWSKİ RESMEN BARÇA'DA

Barcelona Kulübü, Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski'nin transferi için Almanya ekibi Bayern Münih ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Lewandowski, sağlık kontrolü sonrası yeni takımına imza atacak. Almanya basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslarla 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

RIDVAN'I İSTEYEN ÇOK!

Emre Kocadağ, Frankfurt'a'transferi son anda gerçekleşmeyen Rıdvan Yılmaz'ın birçok talibi olduğunu açıkladı. Kocadağ, "Rıdvan'la alakalı transfer noktasında belli bir aşamaya gelmiştik, son noktada gerçekleşmedi. Rıdvan birçok takımın radarında, birçok teklif de geldi şimdiye kadar. Bizim beklentilerimizi karşılayacak, Rıdvan'ın istediği bir transfer teklifi olursa yine değerlendiririz" diye konuştu.

HAJİ WRİGHT YENİDEN ANTALYASPOR'DA

Antalyaspor'daki performansıyla dikkat çeken ve pek çok teklif alan Haji Wright, Antalya'ya geldi. Trabzonspor, Hull City ve AEK'nın transfer etmek istediği ABD'li futbolcu, Antalyaspor konusunda ısrarcı olurken, bonservisini elinde bulunduran Sonderjyske de geri adım atarak daha düşük bonservis teklifine rağmen Akdeniz ekibiyle söz kesti.

KAAN KANAK ARTIK HATAYSPOR'DA

Hatayspor, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Erzurum'da kendini Hataysporlu yapan sözleşmeye imza attı.

GİNELİ ABDOULAYE CİSSE TUZLASPOR'A TRANSFER OLDU

Tuzlaspor, Menemenspor'dan orta saha oyuncusu Abdoulaye Cisse'yi transfer etti. Geçen sezonun başında Novi Pazar'dan Kocaelispor'a transfer olan Cisse, devre arasında ise Menemenspor'a geçti. Gine Milli Takımı'nın 18 kez formasını terleten Abdoulaye Cisse, 1 kez gol sevinci yaşadı.

BALIKESİR EMİR VE CAMARA İLE ANLAŞTI

TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Başakşehir Futbol Kulübü'nden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Şenocak'ı 3+1 yıllığına transfer etti. Bandırmaspor, 21 yaşındaki genç oyuncu Sekou Camara'yı KVC Westerlo kulübünden 1 yıllığına kiraladı. Ön libero mevkiinde görev yapan Camara, Horoya AC, KVC Westerlo takımlarında formalarını giydi.

KARTAL İSTANBUL'DA

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı olan Avusturya kampını, dün sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan son idmanda taktik programının yer aldığı uygulamalar, hücum ve kondisyon koşuları yapılırken, Mainz maçında forma giyen oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Beşiktaş dün özel uçakla İstanbul'a döndü.

SAISS HAFTAYA TAKIMLA ÇALIŞACAK

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Romain Saiss, İspanya kampında takımla olacak. Rehabilitasyon çalışmaları yapan Saiss'in, buradaki maçlarda oynaması bekleniyor. Teknik direktör Ismael, "Saiss, İspanya kampına yetişecektir" derken; Faslı stoperin en erken 23 Temmuz'daki Wolverhampton maçında oynayabileceği belirtildi.

YUNUS COŞTU ASLAN GÜLDÜ

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sigma Olomouc takımı ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Yunus Akgün, 59. dakikada attığı şık golle Sarı-Kırmızılılar'ı 1-0 öne geçirdi. İlk golün sahibi Yunus, 65'te ise Gomis'e şık bir asist yaptı ve Galatasaray farkı ikiye çıkardı: 2-0. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray mücadeleyi 2-0 kazandı. Cimbom'un yeni transferi Sergio Oliveira maça ilk 11'de başladı.

GELEN: 3 GİDEN: 14

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk transferlerin bir an önce gerçekleşmesi için yönetimle sürekli temas halinde... Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu ve taraftarlar da transferlerin gecikmesinden dolayı rahatsız... Galatasaray şimdiye kadar 3 transfer yaparken 14 oyuncuyla yollar ayrıldı. Aslan, Abdülkerim Bardakçı, Sergio Oliveira ve Kazımcan Karataş'ı transfer etti.

MORUTAN ARTIK SİVASSPOR'DA

Sivasspor ile Galatasaray Romen yıldız Morutan'ın transferi için anlaşma sağladı. Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Morutan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Başkanımız transferi için çok uğraştı. Gerçekten iyi oyuncu. Bizim orası onun için bir fırsat olabilir" dedi. G.Saray'ın hocası Okan Buruk ise, "Morutan'ın süre alabileceği bir yerde oynayınca, bize daha güçlü dönebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

GUEYE KADRODA!

Adı G.Saray ile anılan ancak transferi çıkmaza giren Idrissa Gueye ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Christophe Galtier, PSG yönetimi 3-4 transferi bitiremediği için, kadroda düşünmediği yıldız oyuncuyu Japonya Turu'na dahil etti.

KIZILYILDIZ SAMATTA'YI BİTİRİYOR

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımda görmek istemediği golcü oyuncu Samatta, Sırp ekibi Kızılyıldız ile görüşmelerini sürdürüyor. Kızılyıldız, tecrübeli oyuncuyu kiralamak için Fenerbahçe ile anlaşmak üzere. Samatta ile pazarlıklar ise devam ediyor.

STOPER ENFLASYONU!

Fenerbahçe'de stoper transferi için çalışmalar hız kazandı. Stoperlerinden Kim Min Jae'nin Rennes ile anlaşmaya varması sonrası stopere takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, 3 yeni aday belirledi. Daha önce Semedo, Denayer ve Rodrigo Caio için temas kuran Kanarya bir sonuç alamayınca rotayı başka adaylara kırdı. Fenerbahçe'ni hedefindeki stoperler Bragantino forması giyen Leo Ortiz, Arsenal'de oynayan Pablo Mari ve Fluminenseli Nino... Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un verdiği yeni listeye göre hareket edecek yönetimin adaylar arasından bir stoperin transferini önümüzdeki hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

FENER 8 MİLYON İSTİYOR

Fener'in Sloven orta sahası Zajc'ın peşini Torino bırakmıyor. İtalyanlar tecrübeli oyuncu için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sarı- Lacivertliler, İtalyan kulübüne dönüş yaparak yonucusunu 8 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını bildirdi.

FERDİ VE MERT İDMANA ÇIKMADI

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertli ekibe yeni katılan Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı antrenman koşu çalışmaları ile başladı. Ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Ferdi Kadıoğlu idmanda yer almadı.

FENERBAHÇE'DE KALECİ ÇIKMAZI!

Kanarya, Berke Özer'in ayrılmasından sonra Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran ile Rizespor'dan Tarık Çetin ve Gökhan Akkan'la görüştü ancak üçüyle de henüz anlaşmaya varamadı.

98 MİLYON EURO'LUK GELİR

Fenerbahçe futbolcu satışlarından önemli bir gelir elde etti. 2018 yılından beri 98 milyon Euro'yu bulan bir oyuncu satışı yapıldı.

TİSSERAND'A UDİNESE'DEN RESMİ TEKLİF!

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde yer alan Tisserand'a İtalya'dan teklif var. Sarı- Lacivertli yönetim ile temasa geçen Udinese'nin Sarı-Lacivertliler'e 3 milyon Euro bonservis bedeli önerdiğini yazdı. Fenerbahçe'nin Tisserand için İtalyan yöneticilerle dün bir görüşme yaptığı belirtildi. La Gazzetta Dello Sport da haberi doğrulurken, Tisserand'ın Udinese'ye transferinin gerçekleşmek üzere olduğunu yazdı. 1.90 boyundaki savunmacının halihazırda bir yıllık daha mukavelesi bulunuyor.