Tayland’ı yenen Filenin Sultanları yarı finalde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Tayland'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları maçta ilk seti 25-23 kaybetti. Ardından oynadığı 3 seti sırasıyla 25-15, 25-18, 25-21 kazanan Ay-Yıldızlılar rakibini mağlup ederek adını son 4'e yazdırmayı bildi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 16 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Milli takım, yine başkentte oynanan Milletler Ligi'nin ilk haftasında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek sezona başlamıştı.

AYRILIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'da ayrılık süreçleri de devam ediyor. Diabate'nin Partizan'a gitmesinin ardından Gervinho da Aris ile prensipte anlaşmaya vardı. Flavio'nun da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor ile yeniden dirsek temasında olduğu öğrenildi. Koita'nın Süper Lig'den ve Arap liginden takımlarla görüşmeleri devam ediyor. Trondsen'in de ülkesinde takımlarla görüştüğü ve bu oyuncuların takımdan ayrılmalarıyla takıma transfer edilen Larsen, Denswil ve Trezeguet gibi oyuncuların lisansları da çıkarılabilecek.

FIRTINA İYİ BAŞLADI

Trabzonspor Futbol Takımı, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi MTK Budapeşte'yi 2-1 yendi. Bordo-Mavililer maçın 26. dakikasında kornerden gelen topta Vitor Hugo'nun kafayla attığı golle 1-0 öne geçti. MTK Budapeşte Bognar'ın 38. dakikada penaltından attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. 50. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Yusuf Erdoğan, yakın mesafeden dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1. Trabzonspor maçı bu skorla kazanmayı bildi.

LUYINDAMA İSYAN ETTİRDİ

Galatasaray'a Standard Liege'den transferi 8 milyon Euro'ya mal olan Christian Luyindama, teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamalarında yer almadığı için Avusturya kampına götürülmemişti. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve geleceği belirsiz olan Kongolu stoperin ülkesinde bir toprak sahada futbol oynarken görüntülerinin paylaşılması gündemi sarstı. Galatasaraylı taraftarlar bu görüntüler nedeniyle hem Sarı- Kırmızılı yönetime hem de Luyindama'ya büyük tepki gösterdi.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Fehervar ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise savunma ve hücum organizasyonları çalıştı.

FORVET ALMAYA GEREK YOK!

Mbaye Diagne, Avusturya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Senegalli yıldız, "Türkiye'deki en iyi forvet benim. Kazanılması gereken her şeyi kazandım, tekrardan aynı şekilde kazanma isteğim var. Mohamed olsun, Gomis olsun, ben olayım iyi forvetleriz ve başkasının alınmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Sakatlık sürecim zorlu oldu ama bu dönem geçti" dedi.

CEYHUN GÜLSELAM 2 YIL DAHA ALTAY'DA

Altay, 34 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 24 maça çıkan orta saha, 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, yaşadığı mali sorunlar sebebiyle 1 dönemlik transfer yasağı almıştı.

GAZİANTEP FK'DA SAKATLIK ŞOKU

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Marko Jevtovic'in sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Futbolcumuzun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiştir. Jevtovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

ANKARAGÜCÜ GANALI ALİ SOWE'UN KİRALADI

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Rusya'nın Rostov takımından Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı. BYapılan açıklamada, 28 yaşındaki Sowe'un bir yıllığına kiralandığı belirtildi. Kariyerine Chievo'da başlayan Sowe; Pescara, Modena, Lecce, Skenderbeu ve CSKA Sofya gibi takımlara kiralandıktan sonra geçen yıl Rostov'a imza atmıştı.

SİVAS CHARİSİS'İN PEŞİNE DÜŞTÜ

Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Atromotis forması giyen orta saha Charis Charisis'i renklerine bağlamak istiyor. Yunanistan U21 Milli Takımı'nda ise 11 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 1 kez fileleri sarstı.

OUSMANE DEMBELE 2024'E KADAR BARÇA'DA

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun 2024 yılına kadar Barcelona forması giyeceği kaydedildi. Barcelona , Dembele için 2017 yılında Borussia Dortmund'a bonuslarla 140 milyon Euro ödemişti.

ARTIK OYUN KURUCUYUM

Ghezzal, ülkesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu, "Sezon resmen başladığı için çok mutluyum. Beşiktaş, şampiyonluğu yeniden kazanmak için birçok iyi transfere imza attı. Bu sezon hücumda daha etkin bir rolüm olacak. Bu kez oyun kurucu rolünü de üstleneceğim. Teknik direktörümüz tarafından bu rol verildi" ifadelerini kullandı.

PEZZELLA İÇİN KIRAN KIRANA

Fenerbahçe'de transfer süreci hareketli geçiyor. 24 yaşındaki İtalyan sol bek Pezzella için Parma ile kıran kırana transfer pazarlığı yapıldığı iddia ediliyor. Fenerbahçe oyuncu için 2 milyon Euro teklif yaparken İtalyan kulübü Parma kapıyı 4 milyon Euro'dan açmıştı. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin son teklifi 3 milyon Euro sınırına yaklaşmış durumda.

TISSERAND'A 2 TALiP

Fenerbahçe'de iyi bir teklif gelmesi durumunda satılması gündemde olan Marcel Tisserand için 2 ciddi talibin olduğu iddia edildi. Torino ve Udinese'nin Tisserand'ın gündemine aldığı iddia edildi. Önceki sezon 4 milyon Euro'ya transfer edilen Tisserand'dan Fenerbahçe zarar etmek istemiyor.

CANIMI VERMEYE GELDİM

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına sarılacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Yeni transfer Willian Arao ise "Çok mutluyum. Umarım hedeflerimize ulaşacağız. Hem ben hem de Fenerbahçe hepimiz, hep beraber mutlu olacağız. Her top, her maç için sonuna kadar savaşacağım. Bu kulüp için hayatımı ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim ve umarım çok başarılı olacağız." dedi.