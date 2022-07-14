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    • Spor
    • 14.07.2022 22:42
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    • 14.07.2022 23:21
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    SON DAKİKA | Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kim Min-Jae Fransa yolcusu

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de şok bir ayrılık yaşandı. Bir süredir adı Napoli ile anılan Kim Min-Jae, Fransa'nın Rennes takımıyla anlaşmaya vardı.

    Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Kim Min-Jae Fransa yolcusu

    Geride bıraktığımız sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya kadroya katılan Kim Min Jae gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine takmıştı.

    Sarı-Lacivertliler'e gelirken de Türkiye'de çok kalmayacağı ve majör liglere transfer yapacağı öngörülen Güney Koreli futbolcu için uzun süredir Rennes ve Napoli devredeydi.

    İki takımla da yapılan görüşmeler sonucunda Rennes'in, Fenerbahçe 'yi ikna ettiği kaydedildi. İddialara göre; Fransız temsilcisi, Kanarya'ya, 25 yaşındaki stoper için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



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        Haberler Spor SON DAKİKA | Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kim Min-Jae Fransa yolcusu
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