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    • Spor
    • 15.07.2022 10:04
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    • 15.07.2022 10:05
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    Beşiktaş-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da bulunan Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçı kapsamında Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar, Avusturya'daki son maçı olacak mücadeleyi kazanarak galibiyetle yurda dönmek istiyor. Taraftarlar Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtını aratıyor. İşte detaylar...

    Beşiktaş’ın rakibi Mainz

    Valerien Ismael öncülüğünde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, kamp için Avusturya'da bulunuyor. Ülkedeki üçüncü maçına çıkacak olan Beşiktaş, galibiyetle kampı tamamlamak istiyor. İlk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 yenen, sonraında ise Viktoria Pilzen ile 0-0 berabere kalan siyah beyazlılar, Mainz karşısında galip gelip kampı moralli kapatmak istiyor.

    BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? BEŞİKTAŞ MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Kufstein Arena'da oynanacak Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak. Mücadele D-Smart 77. kanal Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

    İlk yurt dışı kampına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, 36 oyuncu ile kampı gerçekleştirdi. İspanya'da yapılacak olan ikinci etap kamp çalışmalarında bu oyuncu sayısının azaltılması hedefleniyor.

        Yeni transferlerden Jackson Muleka, halen takımla çalışmalara başlayamadı. Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor.

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