Beşiktaş-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Valerien Ismael öncülüğünde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, kamp için Avusturya'da bulunuyor. Ülkedeki üçüncü maçına çıkacak olan Beşiktaş, galibiyetle kampı tamamlamak istiyor. İlk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 yenen, sonraında ise Viktoria Pilzen ile 0-0 berabere kalan siyah beyazlılar, Mainz karşısında galip gelip kampı moralli kapatmak istiyor.
BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? BEŞİKTAŞ MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kufstein Arena'da oynanacak Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak. Mücadele D-Smart 77. kanal Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.