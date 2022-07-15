Son dakika: Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşma öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadrosu belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO ŞU ŞEKİLDE:
Altay Bayındır
Ertuğrul Çetin
Serdar Aziz
Filip Novak
Attila Szalai
Willian Souza Arao Da Silva
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Diego Rossi
Enner Valencia
Dimitris Pelkas
Joshua King
İrfan Can Kahveci
Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique
Bruma
Arda Güler
Miha Zajc
Miguel Crespo Da Silva
Burak Kapacak
Ismail Yüksek
Emre Mor
Mergim Berisha
Serdar Dursun
Bright Osayi-Samuel
Muhammed Gümüşkaya
8 OYUNCU LİSTE DIŞI
Sarı lacivertlilerin bildirdiği listede 8 isim yer almadı. O isimler şu şekilde:
Kim Min Jae
Luiz Gustavo
Marcel Tisserand
Steven Caulker
Mauricio Lemos
Nazım Sangare
Max Meyer
Tiago Çukur
KIM MIN-JAE DETAYI
Takımın en önemli oyuncularından olan ve ismi Napoli ve Rennes ile anılan Kim Min-Jae, kadroda yer almadı. Bu gelişme sonrasında oyuncunun transferine kesin gözüyle bakılıyor.