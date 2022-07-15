Son dakika: Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşma öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO ŞU ŞEKİLDE:

Altay Bayındır

Ertuğrul Çetin

Serdar Aziz

Filip Novak

Attila Szalai

Willian Souza Arao Da Silva

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Diego Rossi

Enner Valencia

Dimitris Pelkas

Joshua King

İrfan Can Kahveci

Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique

Bruma

Arda Güler

Miha Zajc

Miguel Crespo Da Silva

Burak Kapacak

Ismail Yüksek

Emre Mor

Mergim Berisha

Serdar Dursun

Bright Osayi-Samuel

Muhammed Gümüşkaya

8 OYUNCU LİSTE DIŞI

Sarı lacivertlilerin bildirdiği listede 8 isim yer almadı. O isimler şu şekilde:

Kim Min Jae

Luiz Gustavo

Marcel Tisserand

Steven Caulker

Mauricio Lemos

Nazım Sangare

Max Meyer

Tiago Çukur

KIM MIN-JAE DETAYI

Takımın en önemli oyuncularından olan ve ismi Napoli ve Rennes ile anılan Kim Min-Jae, kadroda yer almadı. Bu gelişme sonrasında oyuncunun transferine kesin gözüyle bakılıyor.