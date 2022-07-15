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    • Spor
    • 15.07.2022 10:49
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    • 15.07.2022 10:49
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    Son dakika: Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

    Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu mücadelesinde Ukrayna'dan Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA'ya oyuncu listesini bildirdi. Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae ve yeni transfer Tiago Çukur kadroda yer almadı. İşte detaylar...

    Fenerbahçe UEFA’ya listeyi bildirdi

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşma öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadrosu belli oldu.

    FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO ŞU ŞEKİLDE:
    Altay Bayındır
    Ertuğrul Çetin
    Serdar Aziz
    Filip Novak
    Attila Szalai
    Willian Souza Arao Da Silva
    Ferdi Kadıoğlu
    Mert Hakan Yandaş
    Diego Rossi
    Enner Valencia
    Dimitris Pelkas
    Joshua King
    İrfan Can Kahveci
    Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique
    Bruma
    Arda Güler
    Miha Zajc
    Miguel Crespo Da Silva
    Burak Kapacak
    Ismail Yüksek
    Emre Mor
    Mergim Berisha
    Serdar Dursun
    Bright Osayi-Samuel
    Muhammed Gümüşkaya

    8 OYUNCU LİSTE DIŞI
    Sarı lacivertlilerin bildirdiği listede 8 isim yer almadı. O isimler şu şekilde:

    Kim Min Jae
    Luiz Gustavo
    Marcel Tisserand
    Steven Caulker
    Mauricio Lemos
    Nazım Sangare
    Max Meyer
    Tiago Çukur

    KIM MIN-JAE DETAYI
    Takımın en önemli oyuncularından olan ve ismi Napoli ve Rennes ile anılan Kim Min-Jae, kadroda yer almadı. Bu gelişme sonrasında oyuncunun transferine kesin gözüyle bakılıyor.

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