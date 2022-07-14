Kim Min-Jae giderse hedef belli! Fenerbahçe'yi takibe aldı

Fenerbahçe'de transfer gündemi çok sıcak… Joshua King ve Tigo Çukur'u renklerine bağlayan, Willian Arao'yu sözleşme imzalamak için İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde tüm gözler Kim Min Jae'le çevrilmiş durumda.
FENER'İ TAKİBE ALDI
Sarı-lacivertliler, Kim'in takımdan ayrılması durumunda stoper transferini gündemine alacak. takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre listenin ilk sırasında Rodrigo Caio yer alıyor. Flamengo formasını giyen Brezilyalı yıldızın Instagram üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması dikkat çekiyor.