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    • Spor
    • 14.07.2022 12:44
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    • 14.07.2022 13:33
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    Kim Min-Jae giderse hedef belli! Fenerbahçe'yi takibe aldı

    Transferde bombaları birer birer patlatan Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin durumu belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun gitme ihtimaline karşı alternatiflerini belirleyen sarı lacivertlilerin listesinde ilk sırada Rodrigo Caio yer alıyor. Peki transferde son durum ne? İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Min-Jae giderse hedef belli!

    Fenerbahçe'de transfer gündemi çok sıcak… Joshua King ve Tigo Çukur'u renklerine bağlayan, Willian Arao'yu sözleşme imzalamak için İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde tüm gözler Kim Min Jae'le çevrilmiş durumda.

    KIM NAPOLI'YE DOĞRU
    Napoli'nin ısrarla transfer etmek istediği Koreli stoperin dün yapılan idmana çıkmaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Kim'in Napoli'ye transfer olma isteğini yönetime resmen bildirdiği ve Napoli ile pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

    FENER'İ TAKİBE ALDI
    Sarı-lacivertliler, Kim'in takımdan ayrılması durumunda stoper transferini gündemine alacak. takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre listenin ilk sırasında Rodrigo Caio yer alıyor. Flamengo formasını giyen Brezilyalı yıldızın Instagram üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması dikkat çekiyor.


        Rodrigo Caio aynı zamanda Jorge Jesus'un eski öğrencisi. Portekizli teknik adamın Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde takımın banko isimlerinden biri olan Caio'nun transferi Kim Min Jae'nin durumuna göre şekillenecek.

        SEZONA BAŞLADI
        28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Bu durum, Fenerbahçe'nin pazarlıklardaki elini fazlasıyla güçlendirecek.
        Transfermarkt'a göre piyasa değeri 5 milyon Euro olan Rodrigo Caio bu sezon Flamengo formasıyla 12 maça çıkarken 829 dakika sahada kaldı.

        2019 YILINDA TRANSFER OLDU
        2019 yılının ocak ayında 7 milyon Euro karşılığında Sao Paulo'dan Flamengo'ya transfer olan yıldız futbolcu kırmızı-siyahlı formayla toplam 113 karşılaşmada görev yaptı.

        BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN FORMASINI DA GİYDİ
        Kariyeri boyunca sadece ülkesinde Sao Paulo ve Flamengo'da oynayan Rodrigo Caio 5 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi. Tecrübeli stoper son olarak 14 Ekim 2020'de Peru ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 78 dakika görev yaptı.
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