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    • Spor
    • 15.07.2022 10:55
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    • 15.07.2022 11:09
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    Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira açıklamalarda bulundu

    Galatasaray orta sahasının yeni yıldızı Sergio Oliveira, takımının Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu takım olarak çok çalışmaları gerektiğini ve şampiyonluklar yaşamak için sarı kırmızılıları tercih ettiğini belirtti. İşte detaylar...

    Oliveira’dan şampiyonluk vurgusu!

    Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, Avusturya kampında basın mensuplarının karşısına çıktı.

    Oliveira, takım ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    "ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"
    Çok çalışmanın başarıyı getireceğine dikkat çeken Oliveira, "Futbolda geçmiş önemli değildir. Önemli olan bugündür. Takım olarak çok çalışmamız gerekiyor. Bugüne odaklanmak gerekiyor." diye konuştu.

    Oliveira, "Öncelikle fiziksel yapıya odaklanmalıyız. 8 numarada daha rahatım ancak nerede yardımcı olmam gerekiyorsa elimden geleni yapmaya hazırım. Galatasaray'ı şampiyonluklar yaşamak için tercih ettim." dedi.

        GALATASARAY'A GELDİĞİ İÇİN MUTLU

        Sergio Oliveira: "Galatasaray'a geldiğim için memnunum. Herkese çok teşekkür ederim. beni çok sıcak karşıladılar. Kendimize güveniyoruz. Bazı şeyleri önümüzdeki dönemde kutlayabiliriz. Ama tabii ki kendimizi zorlamalıyız." ifadelerini kullandı.

        ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİ

        Portekizli yıldız, "Galatasaray'ı tercih ettim çünkü şampiyonluklar kazanmak istiyorum." diyerek takımıyla şampiyon olmak istediğini de belirtti.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira açıklamalarda bulundu
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