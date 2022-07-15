Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira açıklamalarda bulundu

"ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Çok çalışmanın başarıyı getireceğine dikkat çeken Oliveira, "Futbolda geçmiş önemli değildir. Önemli olan bugündür. Takım olarak çok çalışmamız gerekiyor. Bugüne odaklanmak gerekiyor." diye konuştu.

Oliveira, "Öncelikle fiziksel yapıya odaklanmalıyız. 8 numarada daha rahatım ancak nerede yardımcı olmam gerekiyorsa elimden geleni yapmaya hazırım. Galatasaray'ı şampiyonluklar yaşamak için tercih ettim." dedi.