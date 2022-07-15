Özel Haber | Fener ile Nice arasında Plea savaşı! Ortalık karışacak...

Kadrosunu Lincoln, Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, pastanın kremasını koymak için çalışmalarını sürdürüyor. Marka bir golcü için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibi Mönchengladbach'ın santrforu için büyük savaş veriyor.

FENER NİCE İLE RAKİP OLACAK

Fransız medyasından GFFN'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Alassane Plea ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak yıldız golcü için Fransız ekibi Nice de oldukça istekli… Fransız temsilcisi bu transferi sonlandırmak için Fenerbahçe ile büyük bir yarış halinde.