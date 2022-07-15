Özel Haber | Fener ile Nice arasında Plea savaşı! Ortalık karışacak...

Kadrosunu Lincoln, Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, pastanın kremasını koymak için çalışmalarını sürdürüyor. Marka bir golcü için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibi Mönchengladbach'ın santrforu için büyük savaş veriyor.
FENER NİCE İLE RAKİP OLACAK
Fransız medyasından GFFN'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Alassane Plea ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak yıldız golcü için Fransız ekibi Nice de oldukça istekli… Fransız temsilcisi bu transferi sonlandırmak için Fenerbahçe ile büyük bir yarış halinde.
Ignazio Genuardi'nin haberine göre Alman ekibi golcüsü için 5 milyon Euro bonservis istiyor. Bu bonservis bedelini veren takım tecrübeli oyuncuyu transfer etmiş olacak.
10 GOL 8 ASİSTLİK PERFORMANS
29 yaşındaki Fransız forvet geçen sezon Bundesliga'da 33 maçta 10 kez ağları sarsmış ve 8 de asist yapmıştı.