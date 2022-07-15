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    • Spor
    • 15.07.2022 12:42
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    • 15.07.2022 13:05
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    Özel Haber | Fener ile Nice arasında Plea savaşı! Ortalık karışacak...

    Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Alassane Plea oldu. Yıldız golcünün kulübü Mönchengladbach'tan ayrılmak istediği bilinirken, oyuncunun eski kulübü Nice de transfer için devreye girdi. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener ile Nice arasında Plea savaşı!

    Kadrosunu Lincoln, Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, pastanın kremasını koymak için çalışmalarını sürdürüyor. Marka bir golcü için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibi Mönchengladbach'ın santrforu için büyük savaş veriyor.

    FENER NİCE İLE RAKİP OLACAK

    Fransız medyasından GFFN'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Alassane Plea ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak yıldız golcü için Fransız ekibi Nice de oldukça istekli… Fransız temsilcisi bu transferi sonlandırmak için Fenerbahçe ile büyük bir yarış halinde.

    Ignazio Genuardi'nin haberine göre Alman ekibi golcüsü için 5 milyon Euro bonservis istiyor. Bu bonservis bedelini veren takım tecrübeli oyuncuyu transfer etmiş olacak.

    10 GOL 8 ASİSTLİK PERFORMANS

    29 yaşındaki Fransız forvet geçen sezon Bundesliga'da 33 maçta 10 kez ağları sarsmış ve 8 de asist yapmıştı.

        M'Gladbach, sözleşmesinde son seneye giren Plea için 2018'de Nice'e 23 milyon Euro ödemişti. Golcü oyuncunun takımdan ayrılmak istediği de biliniyor. Golcü oyuncunun eski takımına mı yoksa Fenerbahçe'ye mi transfer olacağı büyük merak konusu…

        Joshua King'den sonra bir golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Alexander Sörloth, Mariano Diaz, Suarez ve Cavani'nin de isimleri gündemdeki yerini almıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, golcü transferinin bir an önce sonuçlanmasını istiyor.

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        Haberler Spor Özel Haber | Fener ile Nice arasında Plea savaşı! Ortalık karışacak...
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