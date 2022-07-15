Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.07.2022 12:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2022 12:32
    ABONE OL

    Galatasaray'dan transfer zirvesi! Bombalar patlıyor...

    Galatasaray’ın transferde rakiplerine göre çok geride kalması ve kulüp içinde yaşanan sıkıntılar camiada büyük endişe yaratmıştı. Sosyal medyada taraftarların da yavaş yavaş isyan bayrağını açmasının ardından Başkan Dursun Özbek duruma el koydu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Graz’da transfer zirvesi!

    Dün akşam Erden Timur ile beraber Avusturya'ya giden Başkan Özbek takımın Graz'daki kampını ziyaret etti. Başkan Özbek'in Erden Timur, Okan Buruk ve Cenk Ergün'le beraber dün gece transfer konusunu masaya yatırdığı öğrenildi.

    2 TRANSFER YETİŞECEK
    Alınan bilgilere göre Başkan Özbek, transferlerin gecikmesi nedeniyle sıkıntılı olan Okan Buruk'a garanti verdi. Özbek'in 19 Temmuz'da bitecek ilk etap kampına en az 2 transferin yetişeceğini söylediği öğrenildi.

    İSİMLER AZ ALKMAAR VE BENFICA'DAN
    Bu isimlerin AZ Alkmaar formasını giyen Norveçli orta alan oyuncusu Fredrik Midtsjö, Benfica'nın İsviçreli forveti Haris Seferovic olması bekleniyor.
    Galatasaray yönetimi Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağlarken, Hollanda kulübü ile pazarlıklarda son noktaya gelmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, Seferovic'in kiralanması konusunda da Benfica ile aradaki pürüzleri büyük oranda çözdü.


        Yönetimin ayrıca kadroda Seferovic'e yer açabilmek için takımda düşünülmeyen Mbaye Diagne ile de kısa süre içinde yolları ayıracağı ifade ediliyor. Senegalli forvetin kalan 1 yıllık sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmelerin başladığı öğrenildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye aşkına
        Haberler Spor Galatasaray'dan transfer zirvesi! Bombalar patlıyor...
            SON DAKİKA