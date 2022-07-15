Galatasaray'dan transfer zirvesi! Bombalar patlıyor...

İSİMLER AZ ALKMAAR VE BENFICA'DAN

Bu isimlerin AZ Alkmaar formasını giyen Norveçli orta alan oyuncusu Fredrik Midtsjö, Benfica'nın İsviçreli forveti Haris Seferovic olması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağlarken, Hollanda kulübü ile pazarlıklarda son noktaya gelmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, Seferovic'in kiralanması konusunda da Benfica ile aradaki pürüzleri büyük oranda çözdü.