Galatasaray'dan transfer zirvesi! Bombalar patlıyor...

Dün akşam Erden Timur ile beraber Avusturya'ya giden Başkan Özbek takımın Graz'daki kampını ziyaret etti. Başkan Özbek'in Erden Timur, Okan Buruk ve Cenk Ergün'le beraber dün gece transfer konusunu masaya yatırdığı öğrenildi.
2 TRANSFER YETİŞECEK
Alınan bilgilere göre Başkan Özbek, transferlerin gecikmesi nedeniyle sıkıntılı olan Okan Buruk'a garanti verdi. Özbek'in 19 Temmuz'da bitecek ilk etap kampına en az 2 transferin yetişeceğini söylediği öğrenildi.
İSİMLER AZ ALKMAAR VE BENFICA'DAN
Bu isimlerin AZ Alkmaar formasını giyen Norveçli orta alan oyuncusu Fredrik Midtsjö, Benfica'nın İsviçreli forveti Haris Seferovic olması bekleniyor.
Galatasaray yönetimi Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağlarken, Hollanda kulübü ile pazarlıklarda son noktaya gelmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, Seferovic'in kiralanması konusunda da Benfica ile aradaki pürüzleri büyük oranda çözdü.