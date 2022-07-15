Galatasaray, İsviçreli forvetin transferinde mutlu sona çok yaklaştı: Seferovic an melesesi

Hazırlık maçlarında kadrodaki eksiklerin çok net şekilde ortaya çıkması sonrasında transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yeni forvetine kavuşuyor... Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 3 haftadır gündeminde yer alan Benfica'nın yıldızı Haris Seferovic'in transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

MAAŞI 2.5 MİLYON EURO

İsveçreli forvetle daha önce anlaşmaya varan yönetim, geçen sezon yaşanan sakatlık problemleri nedeniyle geri adım atmıştı. Ancak Seferovic'e Portekiz'de geniş çaplı sağlık kontrolleri yapılması ve raporun olumlu olması sonrasında yeniden düğmeye basıldığı öğrenildi. Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Galatasaray'ın kısa süre içinde işi resmiyete dökmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre Sarı- Kırmızılılar, 30 yaşındaki forveti bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralayacak. Seferovic'e 2.5 milyon Euro maaş ödenecek ve satın alma opsiyonu 3 milyon Euro olacak.

BİR FORVET GİDECEK

Galatasaray'ın İsviçreli golcünün imza atması durumunda Diagne ve Mostafa Mohamed'ten birisiyle yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle Benfica formasıyla sadece 15 maça çıkabilen Haris Seferovic 5 gol atıp 3 asist yaptı. 2020-21 sezonunda 48 maçta 26 gol atıp 7 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.