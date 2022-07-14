Galatasaray'dan Seferovic, Kaan Ayhan ve Mert Müldür bombası!
Gelecek sezona şampiyonluk parolası ile çıkmak isteyen Galatasaray, transferde çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk öncülüğünde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu konuda ise bir anlaşma sağlandı. Oyuncu Avusturya kampına yetiştirilecek. İşte tüm detaylar...
14.07.2022 12:00 - Son Güncelleme: 14.07.2022 12:00
Transferde nokta atışı yapmak isteyen Galatasaray, iyi bir golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğunlaştı.
DIAGNE YOLCU
Mbaye Diagne ile yollarını ayıracak olan sarı kırmızılılar, Haris Seferovic'in kulübü Benfica ile oyuncunun transferi için el sıkıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre satın alma opsiyonuyla kiralanacak 30 yaşındaki forvet, Avusturya kampına yetiştirilecek.