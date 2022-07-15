Fenerbahçe’den ayrılan Mesut Özil, Başakşehir’e imza attı

Fenerbahçe macerası olaylı bir şekilde sona eren Mesut Özil, Başakşehir'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli yıldız düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Mesut Özil, "Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak. O yüzden doğru adreste olduğumu düşünüyorum. Hedefim Başakşehir'de elimden geleni sahada top oynayarak yapmak, takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmak. Transfer süreci iyi geçti, konuştuk, anlaştık, geldim. Tabii Fenerbahçe'yle de konuşup anlaştım. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Tüm kalbimle onlar için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

O KONU BENİM İÇİN KAPANDI

Fenerbahçe'yle ilgili çok fazla konuşmak istemediğinin altını çizen 33 yaşındaki oyuncu, "O konu benim için kapandı. Buraya mutlu olmak için geldim. Emre hocayı uzun yıllardır tanıyorum, konuştuk, anlattı bana futbol düşüncelerini, çok hoşuma gitti. O yüzden Başakşehir'i tercih ettim. Her zaman Fenerbahçeli olacağım. Ben Fenerbahçeli olarak sadece bir kulübe gidebilirdim, o da Başakşehir'di. Çok mutluyum. Tepkiler çok pozitif" diye konuştu.

BİR RÜYA GERÇEK OLDU

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in transferiyle bir rüyanın gerçek olduğunu söyledi. Gümüşdağ, "2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğim röportajda kendisiyle bir gün Başakşehir'de yollarımız kesişir demiştim, bugün o rüyanın gerçekleştiğini görüyorum" dedi.