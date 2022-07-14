Mesut Özil resmen Başakşehir'de! İmza töreninde Fenerbahçe sözleri...

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil, düzenlenen imza töreninde konuştu.
Yıldız futbolcu, kariyeri ve Fenerbahçe hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Törende ilk olarak konuşan Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil'i Başakşehir formasıyla idmanda gördüğüm an, Bild'e verdiğim röportaj aklıma geldi. Bir rüya gerçekleşti. Mesut Özil gibi futbol tarihinde yer etmiş bir Türk futbolcu yok." dedi.
Sözleşme süresine de değinen Gümüşdağ, "Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıllık yapalım, seneye tekrar değerlendiririz başkanım dedi. Buna da saygı duyduk." ifadelerini kullandı.