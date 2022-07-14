Mesut Özil resmen Başakşehir'de! İmza töreninde Fenerbahçe sözleri...

"HAYALİM FENERBAHÇE'YDİ"

En büyük hayalinin Fenerbahçe'de oynamak olduğunu belirten Özil, "En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Şimdi hedefim sadece huzurlu şekilde Başakşehir'de futbol oynamak. Sene sonunda oturacağız, tekrar konuşacağız." diye konuştu.

Özil, "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde sadece bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di. Tepkiler oldukça pozitif." diyerek konuşmasını sonlandırdı.