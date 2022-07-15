Fenerbahçe, Kim için Rennes ile anlaşma sağladı: Kim gidiyor Caio geliyor

Fenerbahçe'de Kim Min Jae dönemi kapanıyor... Napoli'nin de ısrarla istediği Güney Koreli stoperi için dün Fenebahçe ile bir kez daha masaya oturan Rennes, Sarı-Lacivertli kulübü bu transfer için ikna etti. Oyuncunun 19 milyon Euro civarındaki serbest kalma maddesini ödemeyi kabul eden Rennes, Fenerbahçe ile anlaştı. Kim Min Jae ile de söz kesen Fransız kulübü bu transferi imza aşamasına getirdi.

Kim'i ciddi bir rakama Rennes'e satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Güney Koreli stoperin alternatifini ise Flamengo'dan Rodrigo Caio olarak belirledi. 28 yaşında ve 1.82 boyunda olan Caio'nun kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro alan Brezilyalı stoperin sözleşmesinin dolmasına sadece 1 yıl kalması nedeniyle çok daha uygun bir maliyetle çubuklu formayı giyme ihtimali bulunuyor. 2019'dan bu yana Flamengo forması giyen Rodrigo Caio, daha önce Jesus'la birlikte çalışmıştı.

28 yaşında ve 1.82 boyunda olan Rodrigo Caio, daha önce 5 kez Brezilya Milli Takım forması giydi.