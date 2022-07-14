Sevilla Marcao'dan sonra gözünü Danimarkalı yıldız Nelsson'a dikti!

Defansın önemli ismi Marcao'yu Sevilla satan Galatasaray'la ilgili şok bir iddia gündemi sarstı... İspanyol basınına göre Sevilla bu kez de Victor Nelsson'un peşine düştü. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde 11'de forma giyen Diego Carlos'u Aston Villa'ya satan ve Brezilyalı yıldızın yerini Marcao ile dolduran Sevilla'da hareketli saatler yaşanıyor.
KOUNDE GİDERSE!
Çünkü İspanyol kulübü defansın bir diğer yıldızı Jules Kounde'yi de satmaya hazırlanıyor. Sevilla'nın bu durumda kadrosunu bir stoperle daha takviye edeceği ve listenin ilk sırasında Victor Nelsson'un olduğu belirtiliyor. Marcao'yu 15 milyon Euro'yu satan Galatasaray'ın yaşı daha genç olması ve milli takımda forma giymesi nedeniyle Danimarkalı yıldız için 20 milyon Euro isteyeceği gelen bilgiler arasında. Sevilla yönetiminin, Galatasaray formasıyla özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde sergiledikleri müthiş uyum ile dikkatleri çeken Marcao-Nelsson ikilisini yeniden biri araya getirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.
ENDİŞE YARATTI
İspanyol basınında yer alan iddialar Sarı-Kırmızılılar'da büyük endişe yaratmış durumda. Taraftarlar Marcao sonrası Victor Nelsson'un da satılması durumunda savunmada oluşacak boşluğun doldurulamayacağını düşünüyor.