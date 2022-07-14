Sevilla Marcao'dan sonra gözünü Danimarkalı yıldız Nelsson'a dikti!





KOUNDE GİDERSE!

Çünkü İspanyol kulübü defansın bir diğer yıldızı Jules Kounde'yi de satmaya hazırlanıyor. Sevilla'nın bu durumda kadrosunu bir stoperle daha takviye edeceği ve listenin ilk sırasında Victor Nelsson'un olduğu belirtiliyor. Marcao'yu 15 milyon Euro'yu satan Galatasaray'ın yaşı daha genç olması ve milli takımda forma giymesi nedeniyle Danimarkalı yıldız için 20 milyon Euro isteyeceği gelen bilgiler arasında. Sevilla yönetiminin, Galatasaray formasıyla özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde sergiledikleri müthiş uyum ile dikkatleri çeken Marcao-Nelsson ikilisini yeniden biri araya getirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.