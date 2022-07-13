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    • Spor
    • 13.07.2022 12:18
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    • 13.07.2022 12:28
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    İspanyol basınına göre Sevilla Marcao'nun ardından Victor Nelsson'un peşine düştü

    Savunmanın önemli ismi Marcao’yu Sevilla satan Galatasaray’la ilgili şok bir iddia gündemi sarstı… İspanyol basınına göre Sevilla bu kez de Victor Nelsson’un peşine düştü.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sevilla şimdi de onun peşinde

    Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde 11'de forma giyen Diogo Carlos'u Aston Villa'ya satan ve Brezilyalı yıldızın yerini Marcao ile dolduran Sevilla'da hareketli saatler yaşanıyor.

    Çünkü İspanyol kulübü defansın bir diğer yıldızı Jules Kounde'yi de satmaya hazırlanıyor. Sevilla'nın bu durumda kadrosunu bir stoperle daha takviye edeceği ve listenin ilk sırasında Victor Nelsson'un olduğu belirtiliyor.

    Marcao'yu 15 milyon Euro'yu satan Galatasaray'ın yaşı daha genç olması ve milli takımda forma giymesi nedeniyle Danimarkalı yıldız için 20 milyon Euro isteyeceği gelen bilgiler arasında.

        Sevilla yönetiminin, Galatasaray formasıyla özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde sergiledikleri müthiş uyum ile dikkatleri çeken Marcao-Nelsson ikilisini yeniden biri araya getirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

        Galatasaray 2019 yılında Sevilla formasını giyen Ever Banega ile uzun süre ilgilenmiş ve Fernando Reges ile Arjantinli yıldızı bir arada oynatmak için büyük çaba harcamıştı.

        Ancak Banega'yı satmayan İspanyol kulübü, Galatasaray'dan Fernando'yu transfer ederek Sarı-Kırmızılılar'ın hayalini kurduğu orta alanı oluşturmuştu.

            İspanyol basınında yer alan iddialar Sarı-Kırmızılılar'da büyük endişe yaratmış durumda. Taraftarlar Marcao sonrası Nelsson'un da satılması durumunda savunmada oluşacak boşluğun doldurulamayacağını düşünüyor.

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            Haberler Spor İspanyol basınına göre Sevilla Marcao'nun ardından Victor Nelsson'un peşine düştü
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