İspanyol basınına göre Sevilla Marcao'nun ardından Victor Nelsson'un peşine düştü

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde 11'de forma giyen Diogo Carlos'u Aston Villa'ya satan ve Brezilyalı yıldızın yerini Marcao ile dolduran Sevilla'da hareketli saatler yaşanıyor.
Çünkü İspanyol kulübü defansın bir diğer yıldızı Jules Kounde'yi de satmaya hazırlanıyor. Sevilla'nın bu durumda kadrosunu bir stoperle daha takviye edeceği ve listenin ilk sırasında Victor Nelsson'un olduğu belirtiliyor.
Marcao'yu 15 milyon Euro'yu satan Galatasaray'ın yaşı daha genç olması ve milli takımda forma giymesi nedeniyle Danimarkalı yıldız için 20 milyon Euro isteyeceği gelen bilgiler arasında.