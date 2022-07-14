Ceyhun Kazancı'dan yeni sezon öncesi dobra açıklamalar: Weghorst’un opsiyonu 10 milyon Euro

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Avusturya kampında önemli açıklamalar yaptı. Golcü oyuncu Weghorst'un bonservisi için 10 milyon Euro opsiyon olduğunu söyleyen Kazancı, "Romain Saiss tutkuyla yaşayan bir oyuncu. Maddi anlamda çok daha iyi anlamda teklifler olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih etti. Fassnacht ve Tayfur listemizde olan oyuncu. Her iki oyuncu ile alakalı görüşmelerimiz var. 2 yabancı hakkımız lazım olursa kullanacağız. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Sistem ve taktikle ilgili yorumlar yapılıyor. Hoca son derece planlı bir şekilde bu işi götürüyor. Çok değerli Beşiktaşlılar müsterih olsun, burada herkes ne yaptığını biliyor." dedi.