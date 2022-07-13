Kazancı'dan Serdar Saatçı, Weghorst, Rıdvan Yılmaz ve Fassnacht açıklaması

İlk olarak Rıdvan Yılmaz'ın transferi hakkında açıklamalarda bulunan Kazancı, "Torino'nun Rıdvan Yılmaz için ilgisi vardı. Ancak güncel olarak bir teklif yok. Frankfurt takımı bir satış yapacaktı ancak sekteye uğradı. Rıdvan transferi 'şu an' için durdu. Frankfurt bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyordu, bitmedi. Son anda sekteye uğrayınca, Rıdvan'la ilgili transferi şu an için durdurdular. Rıdvan transferi, o satışa bağlı." ifadelerini kullandı.