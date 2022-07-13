Kazancı'dan Serdar Saatçı, Weghorst, Rıdvan Yılmaz ve Fassnacht açıklaması

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, takımın Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İlk olarak Rıdvan Yılmaz'ın transferi hakkında açıklamalarda bulunan Kazancı, "Torino'nun Rıdvan Yılmaz için ilgisi vardı. Ancak güncel olarak bir teklif yok. Frankfurt takımı bir satış yapacaktı ancak sekteye uğradı. Rıdvan transferi 'şu an' için durdu. Frankfurt bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyordu, bitmedi. Son anda sekteye uğrayınca, Rıdvan'la ilgili transferi şu an için durdurdular. Rıdvan transferi, o satışa bağlı." ifadelerini kullandı.
DEFANSA TÜRK OYUNCU ALINACAK
Stopere bir yerli oyuncu alma planı yaptıklarını belirten Kazancı, "Yabancı futbolcu transferleri olabilir. İki kamp bittikten sonra, teknik heyetin raporuna göre çalışma yapılır. Defansa Türk stoper için çalışmalar devam ediyor. Ersin Destanoğlu için gelen resmi bir teklif yok." diye konuştu.