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    • Spor
    • 13.07.2022 15:36
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    • 13.07.2022 15:41
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    Kazancı'dan Serdar Saatçı, Weghorst, Rıdvan Yılmaz ve Fassnacht açıklaması

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, ekibinin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların transfer etmek istediği isimleri açıklayan Kazancı, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı hakkında da konuştu. İşte detaylar...

    Kazancı Beşiktaş’ın gündemini değerlendirdi!

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, takımın Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    İlk olarak Rıdvan Yılmaz'ın transferi hakkında açıklamalarda bulunan Kazancı, "Torino'nun Rıdvan Yılmaz için ilgisi vardı. Ancak güncel olarak bir teklif yok. Frankfurt takımı bir satış yapacaktı ancak sekteye uğradı. Rıdvan transferi 'şu an' için durdu. Frankfurt bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyordu, bitmedi. Son anda sekteye uğrayınca, Rıdvan'la ilgili transferi şu an için durdurdular. Rıdvan transferi, o satışa bağlı." ifadelerini kullandı.

    DEFANSA TÜRK OYUNCU ALINACAK
    Stopere bir yerli oyuncu alma planı yaptıklarını belirten Kazancı, "Yabancı futbolcu transferleri olabilir. İki kamp bittikten sonra, teknik heyetin raporuna göre çalışma yapılır. Defansa Türk stoper için çalışmalar devam ediyor. Ersin Destanoğlu için gelen resmi bir teklif yok." diye konuştu.

        SERDAR SAATÇI HAKKINDA
        Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Serdar Saatçı bizim kardeşimiz. Yanlış bir olay oldu ve kadro dışı kaldı. Bu konuyu başka yerlere çekmeye gerek yok. Dün yaşananlar, gördüklerinizden ibaret. Serdar bir hata yaptı. Kontrat konusunun kararla bir alakası yok." dedi.

        GENÇ OYUNCU VE WEGHORST PLANI
        Transfer hakkında önemli açıklamalar yapan Ceyhun Kazancı, "Emrecan ve Emirhan'ın ikisini birden almayı planlıyoruz. İstanbulspor ve Çaykur Rizespor ile görüşmelerimiz sürüyor. Weghorst'un ise 10 milyon Euro satın alma opsiyonu mevcut. Oyuncunun takımı Burnley Premier Lig'e çıkamazsa, işimiz daha da kolay olabilir." ifadelerini kullandı.

        İKİ İSİM DAHA RADARDA
        Young Boys forması giyen Christian Fassnacht ve Alanyasporlu Tayfur Bingöl ile de temasta olduklarını söyleyen Kazancı, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

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