MOL Fehervar - Galatasaray maçı CANLI | MOL Fehervar - Galatasaray maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Okan Buruk yönetiminde ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkan Galatasaray, Mol Fehervar ile karşılaşıyor.
Sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray'ın bu maçtaki hedefi mutlak galibiyet...
Galatasaray'ın bu maçtaki performansı merak ediliyor...
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MOL FEHERVAR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:
MOL Fehervar: Kovacs, Rus, Fiola, Petrjak, Nego, Sabanov, Kodro, Pinto, Serafimov, Heister, Lednev
Galatasaray: Batuhan, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Mustafa Muhammed