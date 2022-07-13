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    • Spor
    • 13.07.2022 20:13
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    • 13.07.2022 20:13
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    MOL Fehervar - Galatasaray maçı CANLI | MOL Fehervar - Galatasaray maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

    Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Mol Fehervar ile karşılaşıyor. Okan Buruk ile çıktığı ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, bu maçta galibiyet alıp moral depolamak istiyor. Profertil Arena Hartberg'de oynanan MOL Fehervar - Galatasaray maçının CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

    Galatasaray Mol Fehervar ile karşılaşıyor!

    Okan Buruk yönetiminde ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkan Galatasaray, Mol Fehervar ile karşılaşıyor.

    Sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray'ın bu maçtaki hedefi mutlak galibiyet...

    Galatasaray'ın bu maçtaki performansı merak ediliyor...

    GALATASARAY - MOL FEHERVAR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!

    MOL FEHERVAR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

    MOL Fehervar: Kovacs, Rus, Fiola, Petrjak, Nego, Sabanov, Kodro, Pinto, Serafimov, Heister, Lednev

    Galatasaray: Batuhan, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Mustafa Muhammed

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