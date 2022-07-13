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Haberler Spor Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekipleri devrede! Transferi an meselesi...

Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekipleri devrede! Transferi an meselesi...

Trabzonspor altyapısında futbola başlayan ve bonservisi Fransız ekibi Lille'de olan Yusuf Yazıcı için Premier Lig'den iki aday çıktı. Oyuncunun menajeri yaptığı açıklama ile futbolcunun transferinin an meselesi olduğunu belirtirken, oyuncuya Almanya'dan da taliplerin olduğu belirtildi.

13.07.2022 18:34 - Son Güncelleme: 13.07.2022 18:35
Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekipleri devrede! Transferi an meselesi...

Bonservisi Fransız ekibi Lille'de olan ve geçen sezonu CSKA'da tamamlayan Yusuf Yazıcı, kulübünden ayrılıyor.

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Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekipleri devrede! Transferi an meselesi...

TALİPLER PREMIER LEAGUE'DEN

Rusya'da gösterdiği performansla dikkatleri tekrar üzerine çeken Yusuf için iki Premier Lig kulübü devreye girdi.

Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekipleri devrede! Transferi an meselesi...

CSKA ile bonservis görüşmeleri gerçekleştiren ancak netice alamayan Yusuf için Premier Lig'e yükselen iki yeni kulüp, Fulham ve Nottingham Forest, milli futbolcuya talip oldu.

Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekipleri devrede! Transferi an meselesi...

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, İngiliz basınına yaptığı açıklama ile oyuncunun transferi konusunda pazarlıkların devam ettiğini bildirdi.

Yusuf Yazıcı için Premier Lig ekipleri devrede! Transferi an meselesi...

Cebeci, "Fulham ve Nottingham Forest oyuncumuz ile ilgileniyor. Kulüpler de pazarlık halinde." dedi.

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