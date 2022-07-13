Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.07.2022 20:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2022 20:27
    ABONE OL

    Cenk Ergün'den Joao Pedro sözleri! Galatasaray'a gelecek mi?

    Galatasaray sportif direktörü Cenk Ergün, takımının kamp yaptığı Avusturya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer ve takımda yaşananlar hakkında konuşan Ergün, ismi takımla sıkça anılan Joao Pedro hakkında da konuştu. Peki neler söyledi? Detaylar haberimizde...

    Cenk Ergün’den Joao Pedro sözleri!

    Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından sportif direktörlük görevine getirilen Cenk Ergün, takımın Avusturya kampında transfer açıklamasında bulundu.

    Kendisi hakkında çıkan istifa edeceği yönündeki haberleri değerlendiren Ergün, "Asılsız bir haber çıktı. Sonrasında ise onun devamı geldi. İlk başta istifamı verip başkanımızın kabul etmediği yönünde bir haber çıktı. İstifa nasıl bir müessesedir; istifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz. Anlam olarak yanlış ve gerçekleri yansıtmıyor." diye konuştu.

    GÖREV DAĞILIMI VURGUSU
    Transferdeki rolüne de değinen Ergün, "Bu bir görev dağılımıdır. Zamanları değişebilir. Ben başından beridir takıma yakın olarak hareket ediyorum. Dolayısıyla transfer görüşmeleri de devam ediyor. Şu an anlamıyla o kadar içinde değilim. Bu bir görev dağılımıdır." ifadelerini kullandı.
        Şimdi ne yapıyorum?
        Haberler Spor Cenk Ergün'den Joao Pedro sözleri! Galatasaray'a gelecek mi?
            SON DAKİKA