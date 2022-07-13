Cenk Ergün'den Joao Pedro sözleri! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından sportif direktörlük görevine getirilen Cenk Ergün, takımın Avusturya kampında transfer açıklamasında bulundu.
Kendisi hakkında çıkan istifa edeceği yönündeki haberleri değerlendiren Ergün, "Asılsız bir haber çıktı. Sonrasında ise onun devamı geldi. İlk başta istifamı verip başkanımızın kabul etmediği yönünde bir haber çıktı. İstifa nasıl bir müessesedir; istifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz. Anlam olarak yanlış ve gerçekleri yansıtmıyor." diye konuştu.
GÖREV DAĞILIMI VURGUSU
Transferdeki rolüne de değinen Ergün, "Bu bir görev dağılımıdır. Zamanları değişebilir. Ben başından beridir takıma yakın olarak hareket ediyorum. Dolayısıyla transfer görüşmeleri de devam ediyor. Şu an anlamıyla o kadar içinde değilim. Bu bir görev dağılımıdır." ifadelerini kullandı.