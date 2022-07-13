Cenk Ergün'den Joao Pedro sözleri! Galatasaray'a gelecek mi?

GÖREV DAĞILIMI VURGUSU

Transferdeki rolüne de değinen Ergün, "Bu bir görev dağılımıdır. Zamanları değişebilir. Ben başından beridir takıma yakın olarak hareket ediyorum. Dolayısıyla transfer görüşmeleri de devam ediyor. Şu an anlamıyla o kadar içinde değilim. Bu bir görev dağılımıdır." ifadelerini kullandı.