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    • Spor
    • 13.07.2022 16:07
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    • 13.07.2022 16:14
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    Başakşehir, yaptığı paylaşımla Mesut Özil ateşini yaktı! Resmileşmesi an meselesi...

    Emre Belözoğlu yönetiminde geride bıraktığımız sezonu dördüncü sırada tamamlayan Başakşehir'de transfer harekatı devam ediyor. Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'in takıma katılacağı iddiaları gündemde yer alırken, Başakşehir'den flaş bir paylaşım geldi. Peki paylaşımda ne yer alıyor? Detaylar haberimizde...

    Başakşehir Mesut Özil ateşini yaktı!

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süre sarı lacivertlilerden ayrılmak istemediğini belirten Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrılmıştı.

    Yıldız futbolcunun ismi ciddi bir şekilde Başakşehir ile anılırken, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım geldi.

    RÖPORTAJA GÖNDERME

    Kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajdaki, "Umarım Mesut'la yollarımız bir gün Başakşehir'de kesişir. Eğer bizde oynamak isterse onu transfer etmek için her şeyi yaparız." sözlerinin bir kısmını paylaşan turuncu lacivertliler, transferin sinyalini yaktı.

        Kulübün kısa süre içerisinde transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

        NELER OLMUŞTU?
        Çocukluk hayali olan Fenerbahçe formasını giymek için Arsenal'den ayrılan Mesut Özil, 2020/21 sezonunun devre arasında sarı lacivertlilere transfer olmuştu. Bedelsiz bir şekilde takıma katılan Özil, İsmail Kartal döneminde soyunma odasında yaşandığı iddia edilen olaylar sonrasında kadro dışı kalmıştı.

        Çubuklu forma ile 36 karşılaşmaya çıkan Özil, 8 gol ve 3 asist ile oynamıştı.

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