Başakşehir, yaptığı paylaşımla Mesut Özil ateşini yaktı! Resmileşmesi an meselesi...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süre sarı lacivertlilerden ayrılmak istemediğini belirten Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrılmıştı.
Yıldız futbolcunun ismi ciddi bir şekilde Başakşehir ile anılırken, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım geldi.
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Kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajdaki, "Umarım Mesut'la yollarımız bir gün Başakşehir'de kesişir. Eğer bizde oynamak isterse onu transfer etmek için her şeyi yaparız." sözlerinin bir kısmını paylaşan turuncu lacivertliler, transferin sinyalini yaktı.