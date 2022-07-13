Başakşehir, yaptığı paylaşımla Mesut Özil ateşini yaktı! Resmileşmesi an meselesi...

RÖPORTAJA GÖNDERME

Kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajdaki, "Umarım Mesut'la yollarımız bir gün Başakşehir'de kesişir. Eğer bizde oynamak isterse onu transfer etmek için her şeyi yaparız." sözlerinin bir kısmını paylaşan turuncu lacivertliler, transferin sinyalini yaktı.