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    • Spor
    • 13.07.2022 15:13
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    • 13.07.2022 15:16
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    Beşiktaş Serdar Saatçı hakkında bir açıklama yayınladı!

    Genç futbolcu Serdar Saatçı'yı kadro dışı bırakan Beşiktaş, oyuncu hakkında bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlı ekip, oyuncunun hasta bir şekilde maça çıktığı iddialarına yanıt verdi. Peki açıklamada hangi detaylar var? Cevabı haberimizde...

    Beşiktaş’tan flaş açıklama!

    Genç futbolcusu Serdar Saatçı'yı kadro dışı bırakan Beşiktaş'tan, oyuncunun yaptığı iddia edilen açıklamalar hakkında resmi siteden bir duyuru yayınladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya kampı kapsamında, 12.07.2022 tarihinde hazırlık maçı oynanırken ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışlar nedeniyle, Sportif Direktörümüz ve Teknik Heyetimizin almış olduğu karar ile kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, hakkında bugün bazı basın yayın organlarında çıkan ve Serdar Saatçı'nın ifade ettiği iddia edilen "Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Hasta olduğum için iyi oynayamadım" ifadelerinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

    Uzman sağlık ekibimizin görev yaptığı takımımızda sağlık problemi olan bir oyuncunun buna rağmen hazırlık maçında oynatılabileceğini düşünmek de mümkün değildir.

        Camiamızın ve futbol kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni sezonda da takımımızla ve kulübümüzle ilgili asılsız iddia içeren, kötü niyetli yalan haberler, kulübümüz tarafından anında reaksiyon gösterilerek yalanlanmaya devam edilecektir.

        Camiamızın ve kamuoyunun bu tip asılsız haberlere itibar etmemesini, doğru ve sağlıklı iletişim için rica eder, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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