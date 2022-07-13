Beşiktaş Serdar Saatçı hakkında bir açıklama yayınladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya kampı kapsamında, 12.07.2022 tarihinde hazırlık maçı oynanırken ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışlar nedeniyle, Sportif Direktörümüz ve Teknik Heyetimizin almış olduğu karar ile kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, hakkında bugün bazı basın yayın organlarında çıkan ve Serdar Saatçı'nın ifade ettiği iddia edilen "Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Hasta olduğum için iyi oynayamadım" ifadelerinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.