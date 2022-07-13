Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.07.2022 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2022 11:01
    ABONE OL

    Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e resmi teklif geldi: Transfer 5-6 milyon Euro aralığında bir rakama bitebilir

    Takımın kilit isimlerinden Marcao’yu 15 milyon Euro karşılığında Sevilla’ya satan Galatasaray’da bir ayrılık daha kapıya dayandı. Sarı-Kırmızılılar’a Fransız kulübü Toulouse’den Mostafa Mohamed için resmi teklif geldiği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Marcao’dan sonra biri daha gidiyor!

    Fransız kulübü Toulouse, Galatasaray'a Mostafa Mohamed için 4 milyon Euro'luk teklif yaptı. Yönetimin ve teknik direktör Okan Buruk'un Mısırlı golcünün satışına sıcak baktığı ancak beklentinin 7-8 milyon Euro olduğu belirlendi.

    TRANSFER 5-6 MİLYON EURO ARALIĞINDA BİR RAKAMA BİTEBİLİR
    Galatasaray ve Toulouse arasında pazarlıklar devam ederken, Mostafa Mohamed'in Fransız ekibi ile prensip anlaşmasına vardığı da ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu transfer 5-6 milyon Euro aralığında bir rakama bitebilir.


    Çok uzun süredir Fransız kulüplerinin radarında olan Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer sürecinde St. Etienne'den teklif almıştı. Mısırlı yıldızın geçtiğimiz sezon başında Bordeuax'ya transferi son dakikada yatmıştı.



        Ancak Mohamed'in bu kez Fransa'ya transferinin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

        2020-2021 sezonunun devre arasında Zamalek'ten Galatasaray'a kiralık olarak gelen 24 yaşındaki forvetin bonservisi geçtiğimiz hafta 4 milyon dolar karşılığında alındı.



        Sarı-Kırmızılı formayla 57 maça çıkan Mohamed beklentileri karşılayamadı ve 17 golde kaldı. 5 de asist yapan 24 yaşındaki futbolcu zaman başarılı maçlar çıkarsa da istikrarsız görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İhracata damga vurdu! Rekor yolda
        Haberler Spor Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e resmi teklif geldi: Transfer 5-6 milyon Euro aralığında bir rakama bitebilir
            SON DAKİKA