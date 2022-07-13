Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e resmi teklif geldi: Transfer 5-6 milyon Euro aralığında bir rakama bitebilir

TRANSFER 5-6 MİLYON EURO ARALIĞINDA BİR RAKAMA BİTEBİLİR

Galatasaray ve Toulouse arasında pazarlıklar devam ederken, Mostafa Mohamed'in Fransız ekibi ile prensip anlaşmasına vardığı da ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu transfer 5-6 milyon Euro aralığında bir rakama bitebilir.