Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e resmi teklif geldi: Transfer 5-6 milyon Euro aralığında bir rakama bitebilir

Fransız kulübü Toulouse, Galatasaray'a Mostafa Mohamed için 4 milyon Euro'luk teklif yaptı. Yönetimin ve teknik direktör Okan Buruk'un Mısırlı golcünün satışına sıcak baktığı ancak beklentinin 7-8 milyon Euro olduğu belirlendi.
TRANSFER 5-6 MİLYON EURO ARALIĞINDA BİR RAKAMA BİTEBİLİR
Galatasaray ve Toulouse arasında pazarlıklar devam ederken, Mostafa Mohamed'in Fransız ekibi ile prensip anlaşmasına vardığı da ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu transfer 5-6 milyon Euro aralığında bir rakama bitebilir.
Çok uzun süredir Fransız kulüplerinin radarında olan Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer sürecinde St. Etienne'den teklif almıştı. Mısırlı yıldızın geçtiğimiz sezon başında Bordeuax'ya transferi son dakikada yatmıştı.