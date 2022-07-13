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    • 13.07.2022 11:23
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    • 13.07.2022 12:24
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    Galatasaray orta sahasına sürpriz isim: Zorunlu satın alma opsiyonuyla geliyor

    Idrissa Gueye transferinde beklemeye geçen Galatasaray alternatif isimlere yönelmiş durumda. Listesinde çok sayıda futbolcu bulunan Sarı-Kırmızılılar için Milan formasını giyen Tiemoue Bakayoko'nun ismi öne çıkıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da yeni hedef Bakayoko

    Afrika futboluyla ilgili haberler veren bazı internet sitelerine göre Milan formasını giyen Tiemoue Bakayoko, Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Fildişi asıllı Fransız yıldızla anlaşma sağladığı, sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu da öne sürülüyor.

    MALİYETİNDEN KURTULMAK İSTİYOR
    Milan'ın geçtiğimiz sezon başında 2 yıllığına Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Bakayoko'nun 20 Haziran 2023'e kadar ödenmek üzere 17 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

    İtalyan kulübünün performansı hayal kırıklığı yaratan 27 yaşındaki futbolcunun maliyetinden kurtulmak istediği bir süredir yüksek sesle konuşuluyordu.

    ZORUNLU OPSİYONLA TRANSFER OLACAK
    Transfer iddiasını ortaya atan kaynaklar, Galatasaray'ın Bakayoko ile hangi şartlarda anlaştığı ve zorunlu opsiyonun ne kadar olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

        GOL VEYA ASİST KATKISI YAPAMADI
        Yıldızı Monaco'da parlayan yıldız futbolcu 2017 yılında 40 milyon Euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Ancak beklentileri karşılayamayan Bakayoko ardından Monaco, Napoli ve Milan'a kiralandı.

        Geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan'da 18 maça çıkan ve sadece 607 dakika sahada kalabilen Fransız futbolcu takımına gol veya asist katkısı yapamadı.

        Transfermarkt verilerine göre Tiemoue Bakayoko'nun piyasa değeri 10 milyon Euro'ya inmiş durumda.

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