Galatasaray orta sahasına sürpriz isim: Zorunlu satın alma opsiyonuyla geliyor

Afrika futboluyla ilgili haberler veren bazı internet sitelerine göre Milan formasını giyen Tiemoue Bakayoko, Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Fildişi asıllı Fransız yıldızla anlaşma sağladığı, sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu da öne sürülüyor.

MALİYETİNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Milan'ın geçtiğimiz sezon başında 2 yıllığına Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Bakayoko'nun 20 Haziran 2023'e kadar ödenmek üzere 17 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.