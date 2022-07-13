Galatasaray orta sahasına sürpriz isim: Zorunlu satın alma opsiyonuyla geliyor

Afrika futboluyla ilgili haberler veren bazı internet sitelerine göre Milan formasını giyen Tiemoue Bakayoko, Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Fildişi asıllı Fransız yıldızla anlaşma sağladığı, sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu da öne sürülüyor.
MALİYETİNDEN KURTULMAK İSTİYOR
Milan'ın geçtiğimiz sezon başında 2 yıllığına Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Bakayoko'nun 20 Haziran 2023'e kadar ödenmek üzere 17 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
İtalyan kulübünün performansı hayal kırıklığı yaratan 27 yaşındaki futbolcunun maliyetinden kurtulmak istediği bir süredir yüksek sesle konuşuluyordu.
ZORUNLU OPSİYONLA TRANSFER OLACAK
Transfer iddiasını ortaya atan kaynaklar, Galatasaray'ın Bakayoko ile hangi şartlarda anlaştığı ve zorunlu opsiyonun ne kadar olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.