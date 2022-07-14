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    • Spor
    • 14.07.2022 18:25
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    • 14.07.2022 18:29
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    Fenerbahçe'de Kim Min-Jae Napoli'ye gidiyor! İşte anlaşma detayları

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transfer ettiği Kim Min-Jae'nin ayrılığı konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Güney Koreli stoperin Napoli ile kesin anlaşmaya vardığı öğrenilirken, menajerinin de transfer için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Napoli yolcusu! İşte anlaşma detayları

    Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin transfer listesine giren ve ayrılık istediği yönetime ileten Kim Min Jae konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor.



    Dün yapılan idmana çıkmayan ve kendisini ısrarla isteyen Napoli ile masaya oturan Koreli yıldızın, İstanbul'da bulunan İtalyan kulübünün yetkilileri ile kesin olarak anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Kim'in bugünkü idmana da katılmadığı ve transferle ilgili görüşmeler yapmak için menajerinin de İstanbul'a geldiği ifade ediliyor.



    Çizme basınına göre Kim Min Jae, Napoli ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Serie A kulübünün Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro teklif ettiği, Sarı-Lacivertliler'in ise 20 milyon Euro'da direttiği öğrenildi.

        *Kim Min-Jae'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Kulübe yakın kaynaklara göre 17 milyon Euro ve bonus maddeleri ile önümüzdeki saatlerde iki kulübün el sıkışması bekleniyor. Fenerbahçe, Kim'i satması durumunda stoper transferini gündemine alacak ve ilk hedefi teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan Rodrigo Caio olacak.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Kim Min-Jae Napoli'ye gidiyor! İşte anlaşma detayları
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