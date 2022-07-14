Fenerbahçe'de Kim Min-Jae Napoli'ye gidiyor! İşte anlaşma detayları





Dün yapılan idmana çıkmayan ve kendisini ısrarla isteyen Napoli ile masaya oturan Koreli yıldızın, İstanbul'da bulunan İtalyan kulübünün yetkilileri ile kesin olarak anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Kim'in bugünkü idmana da katılmadığı ve transferle ilgili görüşmeler yapmak için menajerinin de İstanbul'a geldiği ifade ediliyor.