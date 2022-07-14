Fenerbahçe'de Kim Min-Jae Napoli'ye gidiyor! İşte anlaşma detayları

Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin transfer listesine giren ve ayrılık istediği yönetime ileten Kim Min Jae konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor.
Dün yapılan idmana çıkmayan ve kendisini ısrarla isteyen Napoli ile masaya oturan Koreli yıldızın, İstanbul'da bulunan İtalyan kulübünün yetkilileri ile kesin olarak anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Kim'in bugünkü idmana da katılmadığı ve transferle ilgili görüşmeler yapmak için menajerinin de İstanbul'a geldiği ifade ediliyor.
Çizme basınına göre Kim Min Jae, Napoli ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Serie A kulübünün Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro teklif ettiği, Sarı-Lacivertliler'in ise 20 milyon Euro'da direttiği öğrenildi.