Sevilla Marcao transferini resmen açıkladı! Galatasaray'ın yıldızına 5 yıllık imza! Galatasaray KAP'a bildirdi

Ayrıca bir veda mesajı paylaşan Galatasaray Kulübü, "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

