Sevilla Marcao transferini resmen açıkladı! Galatasaray'ın yıldızına 5 yıllık imza! Galatasaray KAP'a bildirdi

İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
5 Haziran 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Marcao, Kariyerine Atletico PR'da başladı. 26 yaşındaki stoper, 15 Ocak 2019'da Portekiz ekibi Chaves'ten Galatasaray'a transfer olmuştu.
GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray Kulübü, Marcao'nun bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir" açıklamasında bulundu.
Ayrıca bir veda mesajı paylaşan Galatasaray Kulübü, "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.