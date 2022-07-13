Mesut Özil Fenerbahçe'ye veda etti! Duygulandıran mesaj...

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakılan ve kısa süre önce Fenerbahçe ile yollarının ayrıldığı açıklanan Mesut Özil, sarı lacivertli formaya veda etti.
Başakşehir ile anlaşan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden sarı lacivertli renklere veda etti.
"HAYAT İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEYEBİLİYOR"
Özil, sözlerine "Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor." ifadeleri ile başladı.