Mesut Özil Fenerbahçe'ye veda etti! Duygulandıran mesaj...

Fenerbahçe formasıyla daha çok maça çıkmış olmayı arzuladığını belirten Özil, "Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.