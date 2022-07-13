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    • Spor
    • 13.07.2022 20:42
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    • 13.07.2022 21:08
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    Mesut Özil Fenerbahçe'ye veda etti! Duygulandıran mesaj...

    Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, bir veda mesajı yayınladı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı lacivertli taraftarlarla vedalaştı...

    Mesut Özil Fenerbahçe’ye veda etti!

    Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakılan ve kısa süre önce Fenerbahçe ile yollarının ayrıldığı açıklanan Mesut Özil, sarı lacivertli formaya veda etti.

    Başakşehir ile anlaşan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden sarı lacivertli renklere veda etti.

    "HAYAT İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEYEBİLİYOR"

    Özil, sözlerine "Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor." ifadeleri ile başladı.

        Fenerbahçe formasıyla daha çok maça çıkmış olmayı arzuladığını belirten Özil, "Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.

        36 KARŞILAŞMAYA ÇIKMIŞTI

        Real Madrid ve Arsenal formaları da giymiş olan Mesut Özil, 2019/20 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katılmıştı. Yıldız oyuncu, sarı lacivertli formayla 36 karşılaşmaya çıkarken, 8 gol ve 3 asist kaydetmişti.

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