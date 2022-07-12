Joshua King adım adım Fenerbahçe'ye! Sarı-Lacivertliler transferi bitirme aşamasında

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirdikten sonra Lincoln, Bruma, Willian Arao, Tiago Çukur transferlerini gerçekleştiren Fenerbahçe forvet hattı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler uzun bir süredir gündeminde olan Norveçli santrfor Alexander Sörloth transferinde istediği sonuca ulaşamasa da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Leipzig kulübü bonservis bedelini 8 milyon Euro'ya kadar çekse de sonrasında ne Alman kulübü ne de Sörloth başka bir indirime yanaşmadı. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli kurmaylar önceliği Norveçli Joshua King'e vermiş durumda. Bonservisi elinde olan Joshua King'in menajeriyle görüşmeler hız kazandı. Mesainin çoğunu Joshua King'e harcayan Fenerli yöneticiler bu transfer gerçekleşse bile Leipzig'den bir indirim söz konusu olduğunda Alexander Sörloth transferini de gerçekleştirmek için şartlarını zorlayacak.