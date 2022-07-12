Galatasaray Evander için teklif yaptı! 10-15 milyon Euro bonservis şoke etti

Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği isimlerden biri olan Evander 2019 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Vasco de Gama'dan Midtjylland'a transfer oldu. Danimarka ekibinin formasıyla 148 resmi maça çıkan Sambacı 43 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.