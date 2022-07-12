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    • 12.07.2022 12:23
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    • 12.07.2022 13:24
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    Galatasaray Evander için teklif yaptı! 10-15 milyon Euro bonservis şoke etti

    10 numara transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Joao Pedro’da yaşanan menajer krizi sonrasında alternatif isimlere yönelmişti. Sarı-Kırmızılılar’ın listesinde yer alan yıldızlardan birisi de Evander Ferreira…Ancak Danimarka kulübü Midtjylland Evander için 10-15 milyon Euro istiyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
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    Ancak Danimarka kulübünün 24 yaşındaki Evander için 10-15 milyon Euro aralığında bir rakam talep ettiği öne sürülüyor.

    Brezilyalı yıldızın bonservisinin yüzde 3.5'luk kısmının eski kulübü Vasco de Gama'da olduğu da belirtiliyor.

    Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği isimlerden biri olan Evander 2019 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Vasco de Gama'dan Midtjylland'a transfer oldu. Danimarka ekibinin formasıyla 148 resmi maça çıkan Sambacı 43 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.

        Galatasaray yönetiminin Joao Pedro'daki sorunun devam etmesi halinde Evander'le ilgili temasları hızlandırması bekleniyor.

        Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için maksimum 6 milyon Euro ödemek istediği ve bu rakamın üzerine kesinlikle çıkılmayacağı da gelen bilgiler arasında.

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