Fenerbahçe'ye kral forvet! Sörloth olmadı Joshua King geliyor





Fenerbahçe'nin hedefi Joshua King'le beraber vatandaşı Alexander Sörloth'u da kadroya katarak istenen forvet hattını oluşturmak. Başkan Ali Koç'un çok yakın ilişkiler içinde olduğu Rogon menajerlik şirketinin oyuncusu olan 30 yaşındaki King geçtiğimiz sezon 33 maçta 5 gol atıp 3 asist yapmıştı. Sadece santrfor bölgesinde değil, forvet arkasında ve her iki kanatta da görev yapabilen tecrübeli yıldız çok yönlü bir hücum oyuncusu.