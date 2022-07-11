Fenerbahçe'ye kral forvet! Sörloth olmadı Joshua King geliyor

Şu ana kadar kadrosunu Lincoln, Emre Mor ve Bruma ile takviye eden Fenerbahçe'nin gün içinde Willian Arao için de resmi açıklama yapması bekleniyor.
Bu hamlelerin ardından gözünü forvet transferine çeviren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmek isteyen yönetimden flaş bir atak geldi.
Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Mergim Berisha'ya Bundesliga kulübü Mainz'ın talip olması sonrası Sarı-Lacivertliler düğmeye bastı. Alman yıldızı Mainz'a satmaya sıcak bakan yönetim, bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde iki forvet transferi birden yapacak.