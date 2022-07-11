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    • Spor
    • 11.07.2022 13:40
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    • 11.07.2022 13:49
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    Fenerbahçe'ye kral forvet! Sörloth olmadı Joshua King geliyor

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kadrosunu 3 takviye ile güçlendiren Fenerbahçe'de yeni gündem forvet transferi... Sörloth'tan istediği yanıtı alamayan sarı-lacivertli ekip rotasını Joshua King'e çevirdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de ilk forvet geliyor

    Şu ana kadar kadrosunu Lincoln, Emre Mor ve Bruma ile takviye eden Fenerbahçe'nin gün içinde Willian Arao için de resmi açıklama yapması bekleniyor.



    Bu hamlelerin ardından gözünü forvet transferine çeviren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmek isteyen yönetimden flaş bir atak geldi.



    Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Mergim Berisha'ya Bundesliga kulübü Mainz'ın talip olması sonrası Sarı-Lacivertliler düğmeye bastı. Alman yıldızı Mainz'a satmaya sıcak bakan yönetim, bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde iki forvet transferi birden yapacak.



        Jorge Jesus'la sürekli görüşme halinde olan transfer komitesinin bonservisi elinde olan Joshua King'le temasa geçtiği öğrenildi. Son olarak Premier Lig ekibi Watford'ta forma giyen Norveçli yıldızın menajeriyle görüşme yapıldığı belirlendi.



        Fenerbahçe'nin hedefi Joshua King'le beraber vatandaşı Alexander Sörloth'u da kadroya katarak istenen forvet hattını oluşturmak. Başkan Ali Koç'un çok yakın ilişkiler içinde olduğu Rogon menajerlik şirketinin oyuncusu olan 30 yaşındaki King geçtiğimiz sezon 33 maçta 5 gol atıp 3 asist yapmıştı. Sadece santrfor bölgesinde değil, forvet arkasında ve her iki kanatta da görev yapabilen tecrübeli yıldız çok yönlü bir hücum oyuncusu.

        *Joshua King'in detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Blackburn Rovers, Bournemouth ve Everton gibi takımların da formalarını giyen Joshua King, Norveç Milli Takımı ile 62 maça çıkıp 20 gol attı.

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