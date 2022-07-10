Portekiz’den Oliveira’yı getiren Erden Timur şimdi de rotasını Fransa’ya kırdı! Hedef Idrissa Gueye

Orta alanı Portekizli yıldız Sergio Oliveira ile takviye ederek taraftarlarını sevindiren Galatasaray yönetimi durmuyor... Sarı-Kırmızılılar şimdi de Idrissa Gueye'yi transferini bitirmek için düğmeye bastı.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK
3 gün önce Portekiz'e giderek Sergio Oliveira ile birlikte dönen Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bu kez rotasını Fransa'ya kırdığı öğrenildi. Timur'un en geç yarına kadar Paris'e giderek PSG kulübünün yetkililer ile yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.
SERGIO OLIVEIRA TARİFESİ!
Alınan bilgilere göre Galatasaray, Idrissa Gueye ile büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Oliveira'ya olduğu gibi Senegalli yıldıza da yıllık 2.7 milyon Euro ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. PSG'nin 1 yıl sözleşmesi kalan 32 yaşındaki futbolcu için 7 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise 3 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Erden Timur'un Paris'e gidişinin ardından pazarlıkların hız kazanması bekleniyor.