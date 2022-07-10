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    Portekiz’den Oliveira’yı getiren Erden Timur şimdi de rotasını Fransa’ya kırdı! Hedef Idrissa Gueye

    32 yaşındaki Idrissa Gueye ile çok büyük oranda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, PSG’yi ikna için de düğmeye bastı. E-r den Timur’un en geç yarına kadar Paris’e giderek PSG yönetimi ile görüşeceği ortaya çıktı...

    Idrissa Gueye operasyonu

    Orta alanı Portekizli yıldız Sergio Oliveira ile takviye ederek taraftarlarını sevindiren Galatasaray yönetimi durmuyor... Sarı-Kırmızılılar şimdi de Idrissa Gueye'yi transferini bitirmek için düğmeye bastı.



    YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK
    3 gün önce Portekiz'e giderek Sergio Oliveira ile birlikte dönen Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bu kez rotasını Fransa'ya kırdığı öğrenildi. Timur'un en geç yarına kadar Paris'e giderek PSG kulübünün yetkililer ile yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.



    SERGIO OLIVEIRA TARİFESİ!
    Alınan bilgilere göre Galatasaray, Idrissa Gueye ile büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Oliveira'ya olduğu gibi Senegalli yıldıza da yıllık 2.7 milyon Euro ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. PSG'nin 1 yıl sözleşmesi kalan 32 yaşındaki futbolcu için 7 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise 3 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Erden Timur'un Paris'e gidişinin ardından pazarlıkların hız kazanması bekleniyor.



        GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
        Fransız kulübünden kesin olarak ayrılma kararı alan Idrissa Gueye'nin Sarı- Kırmızılılar'a transferi konusunda kolaylık gösterilmesini istediği de ifade ediliyor. 2019 yılında 30 milyon Euro karşılığında Everton'dan PSG'ye transfer olan tecrübeli yıldız orta alanda müthiş fizik gücü ve mücadeleci futboluyla ön plana çıkan bir isim.



        33 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ
        Geçen sezon PSG'nin değişilmez isimlerinden biri olan Idrissa Gueye tam 33 resmi maçta forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu 4 gol ve 1 asistle 5 gole direkt katkıda bulundu.

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        Haberler Spor Portekiz’den Oliveira’yı getiren Erden Timur şimdi de rotasını Fransa’ya kırdı! Hedef Idrissa Gueye
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