Portekiz’den Oliveira’yı getiren Erden Timur şimdi de rotasını Fransa’ya kırdı! Hedef Idrissa Gueye





SERGIO OLIVEIRA TARİFESİ!

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Idrissa Gueye ile büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Oliveira'ya olduğu gibi Senegalli yıldıza da yıllık 2.7 milyon Euro ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. PSG'nin 1 yıl sözleşmesi kalan 32 yaşındaki futbolcu için 7 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise 3 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Erden Timur'un Paris'e gidişinin ardından pazarlıkların hız kazanması bekleniyor.