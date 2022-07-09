Portekizli yıldız oyuncu Oliveira'yı renklerine katan Galatasaray Idrissa Gueye’nin peşinde

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldız orta saha Sergio Oliveira'yı İstanbul'a getirdi. Galatasaray, orta saha için bir başka yıldız oyuncunun peşinde. Cimbom, Fransız devi PSG'de forma giyen Idrissa Gueye'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Senegalli orta saha için Sarı-Kırmızılılar'da Yönetim Kurulu Vekil Başkanı Erden Timur'un devreye gireceği öğrenildi. Merkez orta saha ve önlibero pozisyonlarında görev alabilen Idrissa Gana Gueye'nin güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro gibi yüksek bir rakam olarak belirtiliyor fakat PSG yönetimiyle arasının kötü olduğu biliniyor. 32 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain formasını 33 maçta giyme başarısı gösterdi.
30 MİLYON ÖDENDİ
Idrissa Gana Gueye rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Senegalli orta saha takım arkadaşlarına 1 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu 2019 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan 30 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer olmuştu. Kariyerinde 432 maçta forma giyen Gueye, 18 gol atarken 17 de asiste imza attı. Senegalli yıldız milli takımda ise 94 kez görev aldı. 7 kez fileleri havalandırdı.