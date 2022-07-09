Portekizli yıldız oyuncu Oliveira'yı renklerine katan Galatasaray Idrissa Gueye’nin peşinde

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldız orta saha Sergio Oliveira'yı İstanbul'a getirdi. Galatasaray, orta saha için bir başka yıldız oyuncunun peşinde. Cimbom, Fransız devi PSG'de forma giyen Idrissa Gueye'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Senegalli orta saha için Sarı-Kırmızılılar'da Yönetim Kurulu Vekil Başkanı Erden Timur'un devreye gireceği öğrenildi. Merkez orta saha ve önlibero pozisyonlarında görev alabilen Idrissa Gana Gueye'nin güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro gibi yüksek bir rakam olarak belirtiliyor fakat PSG yönetimiyle arasının kötü olduğu biliniyor. 32 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain formasını 33 maçta giyme başarısı gösterdi.