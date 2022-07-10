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    Marcao 'yu 15 milyon Euro'ya satan Galatasaray 4 yıldız birden kadrosuna kattı

    Marcao’yu bonuslarla beraber 15 milyon Euro’ya satan Galatasaray yönetimi Abdülkerim, Kazımcan ve Oliveira’nın transferi ile Mohamed’in bonservisi için kasasından yaklaşık 11 milyon Euro çıkaracak.

    Marcao parasına 4 yıldız birden

    Galatasaray yönetimi bir yandan kadrodaki eksikleri önemli isimlerle doldurmaya çalışırken, bir yandan da ekonomik olarak başarılı hamleler yapıyor. Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu 3 isimle takviye etti. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı transfer eden yönetim, Mostafa Mohamed'in bonservisini de Zamalek kulübünden aldı. Galatasaray 4 ismin bonservisi için kasasından 10.8 milyon Euro çıkarırken, Marcao'nun satışından 15 milyon Euro gelir elde ederek çok başarılı bir operasyon yapmış oldu. Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisi için Konyaspor'a 2.8 milyon Euro ödeyeceğini duyurmuştu. Kazımcan Karataş için de Altay'a 1.1 milyon Euro verilecek. Mostafa Mohamed'in 3.9 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanan yönetim, Sergio Oliveira için de Porto'ya 3 milyon Euro ödeyecek. Marcao'nun Sevilla'ya satışından bonuslarla beraber 15 milyon Euro gelir elde edecek olan Galatasaray'ın bu durumda halen elinde kullanmak için yaklaşık 4 milyon Euro'luk sıcak para bulunuyor.



    Marcao'nun bugün Sevilla ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



    Galatasaray, Abdülkerim ve Kazımcan için toplam 3.9 milyon Euro bonservis ödeyecek.

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