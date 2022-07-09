Galatasaray'da Marcao parasına 4 isim tamam! 5'incisi de sırada

Galatasaray yönetimi bir yandan kadrodaki eksikleri önemli isimlerle doldurmaya çalışırken, bir yandan da ekonomik olarak başarılı hamleler yapıyor. Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu 3 isimle takviye etti. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı transfer eden yönetim, Mostafa Mohamed'in bonservisini de Zamalek kulübünden aldı.
Galatasaray 4 ismin bonservisi için kasasından 10.8 milyon Euro çıkarırken, Marcao'nun satışından 15 milyon Euro gelir elde ederek çok başarılı bir operasyon yapmış oldu.
Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisi için Konyaspor'a 2.8 milyon Euro ödeyeceğini duyurmuştu. Kazımcan Karataş için de Altay'a 1.1 milyon Euro verilecek.