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    • 09.07.2022 14:33
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    • 09.07.2022 14:42
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    Galatasaray'da Marcao parasına 4 isim tamam! 5'incisi de sırada

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da transferde hareketli gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı stoperi Marcao'yu Sevilla'ya satan sarı-kırmızılı ekip, Marcao'nun parasına 3 yıldızı kadrosuna kattı, Mostafa Mohamed'in de bonservisini aldı. Marcao'nun satışından 15 milyon euro kazanacak sarı-kırmızılı ekip, kalan parayla Idrissa Gueye'yi de kadroya katma hazırlığı yapıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Marcao parasına 4 isim tamam! 5’incisi de sırada

    Galatasaray yönetimi bir yandan kadrodaki eksikleri önemli isimlerle doldurmaya çalışırken, bir yandan da ekonomik olarak başarılı hamleler yapıyor. Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu 3 isimle takviye etti. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı transfer eden yönetim, Mostafa Mohamed'in bonservisini de Zamalek kulübünden aldı.



    Galatasaray 4 ismin bonservisi için kasasından 10.8 milyon Euro çıkarırken, Marcao'nun satışından 15 milyon Euro gelir elde ederek çok başarılı bir operasyon yapmış oldu.



    Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisi için Konyaspor'a 2.8 milyon Euro ödeyeceğini duyurmuştu. Kazımcan Karataş için de Altay'a 1.1 milyon Euro verilecek.



        Mostafa Mohamed'in 3.9 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanan yönetim, Sergio Oliveira için de Porto'ya 3 milyon Euro ödeyecek.



        Marcao'nun Sevilla'ya satışından bonuslarla beraber 15 milyon Euro gelir elde edecek olan Galatasaray'ın bu durumda halen elinde kullanmak için yaklaşık 4 milyon Euro'luk sıcak para bulunuyor.



        Sarı-Kırmızılılar'ın bu parayla da PSG formasını giyen Idrissa Gueye'ye bitireceği gelen bilgiler arasında.



            Erden Timur'un bugün ya da yarın Fransa'ya giderek PSG yönetimiyle yüz yüze görüşme yapması ve ardından taraftarlara müjdeli haberin verilmesi bekleniyor.

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            Haberler Spor Galatasaray'da Marcao parasına 4 isim tamam! 5'incisi de sırada
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