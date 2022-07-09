Trabzonspor sağ stoper transferi için Tuanzebe ile temasa geçti

Trabzonspor sağ stoper transferi için görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Kaan Ayhan ve Marlon konusunda Sassuolo ve Shakhtar'ın inadını kıramayan Trabzonspor Marc Bartra için de Real Betis'le bir türlü anlaşamayınca rotasını farklı isimlere kırdı. O isimlerden biri de Manchester United forması giyen Axel Tuanzebe... Karadeniz Fırtınası, İngiliz deviyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Kongo asıllı İngiliz yıldız için kulübüne ilk teklifini yaptı. Bordo-Mavililer, 24 yaşındaki stoper için Manchester United'a 4 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Trabzonspor, Manchester United'tan gelecek cevaba göre hareket edecek. Tuanzebe geçtiğimiz sezon İtalyan Ligi ekiplerinden Napoli'de forma giymişti. Karadeniz Fırtınası'nda stoper transferi için ismi geçen diğer oyuncular Stefan Strandberg ve Cheikhou Kouyate...
KARARI BEKLENİYOR
Bordo-Mavililer, Tuanzebe'den gelecek cevaba göre iki oyuncuyla görüşmelerine hız verecek. Bilindiği gibi Trabzonspor'da Kayoute ismi daha önce de gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
FAZLA ŞANS BULAMADI
2017 yılından beri Manchester United'ta forma giyen Tuanzebe, geçen sezon sadece 13 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu, Manchester United'a transfer olduğundan beri hep başka takımlara kiralandı.