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    Trabzonspor sağ stoper arayışlarında rotayı farklı isimlere kırdı: Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe listede

    Savunmasını güçlendirmek isteyen Karadeniz Fırtınası, Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe’yi de listesine ekledi. Tuanzebe geçtiğimiz sezon İtalya Ligi ekiplerinden Napoli'de kiralık olarak forma giydi.

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    Trabzonspor'da uzun zamandır transfer gündemini meşgul eden Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra transferlerinden bir türlü istediği sonucun alınamaması üzerine farklı isimlerle görüşmeler başladı.

    Bu doğrultuda isimleri menajerler tarafından önerilen oyuncularla da temasa geçen Trabzonspor yöneticilerinin serbest statüde yer alan Norveçli stoper Stefan Strandberg'i gündemine aldığı öğrenildi.

    Geçtiğimiz sezon Salernitana takımında forma giyen ancak şu an serbest statüde bulunan Stefan Strandberg'in menajerinin kulüp ile iletişime geçtiği, yönetimin ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararını beklediği öğrenildi.

    Bu arada Trabzonspor'a önerilen bir diğer isim ise Axel Tuanzebe oldu. Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Tuanzebe'nin bonservisi ise Manchester United kulübünde bulunuyor.

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    Haberler Spor Trabzonspor sağ stoper arayışlarında rotayı farklı isimlere kırdı: Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe listede
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