Florentino Luis kavgası! Galatasaray istiyor Rui Costa direniyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor...
Orta sahaya Sergio Oliveira'yı transfer eden Cimbom 6 numara transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom birçok oyuncu ile temaslarına devam ediyor. Paris Saint Germain forması giyen Gueye için çalışmalarını sürdüren Aslan, Benfica'nın yıldızı için de teklifini yineledi.
GALATASARAY FLORENTİNO LUİS'İ İSTİYOR
Foot221'in haberine göre Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Benfica Başkanı Rui Costa ile görüşüp Florentino Luis'e talip olduklarını bildirdi.
RUİS COSTA İZİN VERMİYOR
Rui Costa ise Florentino'nun takımdan ayrılmasına onay vermiyor. Elindeki oyunculardan Seferovic, Pizzi ve Andre Almeda'nın gidişine izin veriyor.
1.84 boyundaki sağ ayaklı orta saha oyuncusu, Portekiz ekibinin altyapısından yetişti. Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Angola asıllı oyuncu, sonrasında Fransız ekibi Monaco'da kiralık olarak oynarken geçtiğimiz sezon da Benfica tarafından Getafe'ye kiralandı.
Benfica ile toplamda 32 maça çıkan ve 1 gol atıp 1 kez de asist yapan oyuncu geçtiğimiz sezon da Getafe'de 24 karşılaşmada 2 asistlik katkı sağladı. Florentino'nun Benfica ile ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 157 karşılaşmlada forma giyerken 3 gol ve 7 asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Florentino'nun 2018 yılındaki piyasa değeri 18 milyon Euro'ydu...