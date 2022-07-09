Florentino Luis kavgası! Galatasaray istiyor Rui Costa direniyor

Benfica ile toplamda 32 maça çıkan ve 1 gol atıp 1 kez de asist yapan oyuncu geçtiğimiz sezon da Getafe'de 24 karşılaşmada 2 asistlik katkı sağladı. Florentino'nun Benfica ile ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 157 karşılaşmlada forma giyerken 3 gol ve 7 asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Florentino'nun 2018 yılındaki piyasa değeri 18 milyon Euro'ydu...