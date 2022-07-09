Orta alana takviye yapmak için büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe, Willian Arao'yu imza aşamasına getirdi. Sarı-Lacivertliler, Flamengo formasını giyen Brezilyalı yıldızı 3 milyon Euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HİÇBİR ÖNEMLİ SAKATLIK YAŞAMADI

2016 yılından bu yana Flamengo'da görev yapan Arao müthiş istikrarı ile dikkatleri üzerine çeken bir isim. 29 yaşındaki futbolcu profesyonel kariyerinde hiçbir önemli sakatlık yaşamadı.

NEREDEYSE HİÇ KART SIKINTISI ÇEKMEDİ

Willian Arao ayrıca 6 numara pozisyonunda oynamasına ve mücadeleci futbolu ile dikkat çekmesine rağmen 10 yılda forma giydiği 371 resmi maçta sadece 47 kez sarı sart gördü.



Yalnızca 2 kez çift sarı karttan, 3 kez de direkt kırmızı karttan oyundan atılan Brezilyalı futbolcu cezalı olduğu için sadece 7 karşılaşmada forma giyemedi.

55 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Son 7 sezonda oynadığı resmi maç sayısı hiç 35'in altına düşmeyen Willian Arao defansif orta saha pozisyonunda görev almasına rağmen 30 gol 25 asistle tam 55 gole direkt katkıda bulunmayı da başardı.

Lider özellikleri ile ön plana çıkan Arao'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.