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    • Spor
    • 09.07.2022 15:09
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    • 09.07.2022 15:31
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    Ne sakatlık biliyor ne ceza: İstikrar abidesi Willian Arao

    Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, özellikle orta sahasını takviyelerle güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten transfer komitesi, teknik direktör Jorge Jesus'un da isteği doğrultusunda uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Willian Arao’ya imza attırmak üzere. Forma istikrarıyla dikkat çeken Arao'nun, sakatlık ve ceza gibi nedenlerle takımdan ayrı kaldığı sürelerin az olması göze çarpıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin yeni savaşçısı: Willian Arao

    Orta alana takviye yapmak için büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe, Willian Arao'yu imza aşamasına getirdi. Sarı-Lacivertliler, Flamengo formasını giyen Brezilyalı yıldızı 3 milyon Euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    HİÇBİR ÖNEMLİ SAKATLIK YAŞAMADI
    2016 yılından bu yana Flamengo'da görev yapan Arao müthiş istikrarı ile dikkatleri üzerine çeken bir isim. 29 yaşındaki futbolcu profesyonel kariyerinde hiçbir önemli sakatlık yaşamadı.

    NEREDEYSE HİÇ KART SIKINTISI ÇEKMEDİ
    Willian Arao ayrıca 6 numara pozisyonunda oynamasına ve mücadeleci futbolu ile dikkat çekmesine rağmen 10 yılda forma giydiği 371 resmi maçta sadece 47 kez sarı sart gördü.

    Yalnızca 2 kez çift sarı karttan, 3 kez de direkt kırmızı karttan oyundan atılan Brezilyalı futbolcu cezalı olduğu için sadece 7 karşılaşmada forma giyemedi.

    55 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI
    Son 7 sezonda oynadığı resmi maç sayısı hiç 35'in altına düşmeyen Willian Arao defansif orta saha pozisyonunda görev almasına rağmen 30 gol 25 asistle tam 55 gole direkt katkıda bulunmayı da başardı.

    Lider özellikleri ile ön plana çıkan Arao'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

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    Haberler Spor Ne sakatlık biliyor ne ceza: İstikrar abidesi Willian Arao
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