Torino ve Club Brugge Fenerbahçe'den Zajc için savaşacak!

TORINO TEKLİF YÜKSELTTİ

İtalyan ekibi Torino'nun daha önce yaptığı 3 milyon Euro'luk teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi. Club Brugge'un da yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.