Torino ve Club Brugge Fenerbahçe'den Zajc için savaşacak!

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor… Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli yıldızlarla takviye eden sarı-lacivertliler, marka bir golcü için de arayışlarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler kadrosuna katacağı isimler için çalışmalarını sürdürürken oyuncuları da Avrupa'nın önemli kulüplerinin gündeminden düşmüyor.
ZAJC'I İSTİYORLAR
Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Miha Zajc'a İtalyanlar'dan sonra Belçika devi de talip oldu.