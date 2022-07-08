Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu



Galatasaray'a transfer olduğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Kazımcan Karataş, "İlk röportajımda söylediğim gibi bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Tabii heyecanlıyım. Burada olduğum için mutluyum. Umarım hem benim hem de Galatasaray ailesi için güzel başarılara imza atarım. Sonu da inşallah bizim için olumlu olur" diye konuştu.



"BU AİLE ORTAMINDA BULUNDUĞUM İÇİN BEN DE HUZURLUYUM"

Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden genç sol bek, "İlk günden beri, sıcakkanlılığı ve aile ortamını bana hissettirdiler. Kampa geldik. Kampta aynı şekilde sohbet, muhabbet devam ediyor. Gerçekten sıcakkanlı karşıladılar beni. Bu aile ortamında bulunduğum için ben de huzurluyum" şeklinde konuştu.