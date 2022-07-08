Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında devam eden Galatasaray'da sabah antrenmanı öncesinde yeni transfer Kazımcan Karataş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a transfer olduğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Kazımcan Karataş, "İlk röportajımda söylediğim gibi bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Tabii heyecanlıyım. Burada olduğum için mutluyum. Umarım hem benim hem de Galatasaray ailesi için güzel başarılara imza atarım. Sonu da inşallah bizim için olumlu olur" diye konuştu.
"BU AİLE ORTAMINDA BULUNDUĞUM İÇİN BEN DE HUZURLUYUM"
Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden genç sol bek, "İlk günden beri, sıcakkanlılığı ve aile ortamını bana hissettirdiler. Kampa geldik. Kampta aynı şekilde sohbet, muhabbet devam ediyor. Gerçekten sıcakkanlı karşıladılar beni. Bu aile ortamında bulunduğum için ben de huzurluyum" şeklinde konuştu.
"SOL BEKTE KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"
Sol bek bölgesinde kendisini daha rahat hissettiğini belirten Karataş, "Geçen sezon sol bek ağırlıklı bir sezon geçirdim. Okan hoca ile bu konu hakkında daha konuşmadık. Ama Okan hocam bana saha içinde nerede görev verirse elimden geleni yapacağımı hocamıza da izah etmek istiyorum zaten. Sol bekte öne çıkışlarda kendimi daha rahat hissediyorum, daha güvenli oluyorum. Bu yüzden sol bekte kendimi daha rahat hissediyorum. Sahada kendimi özgüvenli hissediyorum. Çünkü, öne çıkışlarım olsun, takıma katkı vereceğim anlarda olsun önümdeki, sağımdaki, solumdaki oyuncu iyi olduğu sürece bana katkı veriyor. Ben de onlara katkı verdikçe daha iyi şartlar oluşuyor ve daha iyi maç çıkartıyorum" ifadelerini kullandı.