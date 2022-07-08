Napoli Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'yi istiyor! Gelişmeler yolda...

Geçtiğimiz sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarı ile takıma kazandırılan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae için en ciddi talip Napoli...
Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Napoli konusunda İtalya basınından flaş bir açıklama geldi.
HAFTA SONU GELİŞME YAŞANACAK
Tuttomercato'da yer alan habere göre, yıldız stoperi Kadio Koulibaly'yi satmaya hazırlanan İtalyan ekibi, yerini Kim Min-Jae ile doldurmak istiyor. Kulübün Fenerbahçe'ye yeni teklif sunduğu belirtilirken, "Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Hafta sonu gelişme yaşanabilir." ifadelerine yer verildi.