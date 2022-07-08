Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.07.2022 10:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2022 11:16
    ABONE OL

    Napoli Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'yi istiyor! Gelişmeler yolda...

    Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra isminden sıkça söz ettiren ve oyunuyla taraflı-tarafsız herkesten alkış alan Kim Min-Jae'ye Napoli'nin ısrarı sürüyor. Yıldız oyuncusu Koulibaly ile yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli, oyuncunun boşluğunu Min-Jae ile doldurmak istiyor. İtalya basınından bu konu ile ilgili flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

    Napoli Min-Jae’den vazgeçmiyor!

    Geçtiğimiz sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarı ile takıma kazandırılan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae için en ciddi talip Napoli...

    Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Napoli konusunda İtalya basınından flaş bir açıklama geldi.

    HAFTA SONU GELİŞME YAŞANACAK
    Tuttomercato'da yer alan habere göre, yıldız stoperi Kadio Koulibaly'yi satmaya hazırlanan İtalyan ekibi, yerini Kim Min-Jae ile doldurmak istiyor. Kulübün Fenerbahçe'ye yeni teklif sunduğu belirtilirken, "Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Hafta sonu gelişme yaşanabilir." ifadelerine yer verildi.

        RENNES YOKLAMIŞTI

        Fransa'dan Rennes de Kim başarılı oyuncu için devreye girmişti ancak verilen teklif yeterli bulunmamıştı. Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın da oyuncu ile ilgilendiği biliniyor.

        EN AZ 20 MİLYON EURO
        Sarı lacivertliler, serbest kalma bedeli 23 milyon Euro olan oyuncudan en az 20 milyon Euro gelir elde etmek istiyor. Aksi durumlarda Fenerbahçe oyuncuyu bir yıl daha kadrosunda tutacak. Teknik direktör Jorge Jesus da oyuncunun takımda tutulmasından yana fikir beyan ediyor.

        İSTİKRARI ALKIŞ ALDI
        Geride bıraktığımız sezon çubuklu forma ile 39 karşılaşmaya çıkarken, 1 de gol kaydetmişti. Özellikle İsmail Kartal sonrasında yükselişe geçen Fenerbahçe'nin başarısının mimarlarından olan Min-Jae, kritik müdahaleleri ile takımının lig ikinciliği yolundaki istikrarlı oyunu ile alkış almıştı.

        SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Spor Napoli Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'yi istiyor! Gelişmeler yolda...
            SON DAKİKA