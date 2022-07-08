Napoli Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'yi istiyor! Gelişmeler yolda...

EN AZ 20 MİLYON EURO

Sarı lacivertliler, serbest kalma bedeli 23 milyon Euro olan oyuncudan en az 20 milyon Euro gelir elde etmek istiyor. Aksi durumlarda Fenerbahçe oyuncuyu bir yıl daha kadrosunda tutacak. Teknik direktör Jorge Jesus da oyuncunun takımda tutulmasından yana fikir beyan ediyor.