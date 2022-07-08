Teknik direktör Jorge Jesus’tan sürpriz çıkış! Sörloth'un yerine Mariano Diaz'ı alalım

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba sarf eden Fenerbahçe'de son derece kritik bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Alexander Sörltoh transferinin gecikmesi üzerine sürpriz bir çıkış yaptı. Portekizli teknik adam, Sörloth transferinin uzamasından rahatsız oldu.
Sarı-Lacivertli kurmaylarla bir araya gelen Jesus, "Sörloth transferinde çok zaman kaybı oldu. Bu kadar zaman kaybına gerek yok. Sörloth'a vereceğimiz para ile Mariano Diaz'ı alalım" ifadelerini kullandı.