Teknik direktör Jorge Jesus’tan sürpriz çıkış! Sörloth'un yerine Mariano Diaz'ı alalım

Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Diaz da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncunun daha uygun bir maliyetle çubuklu formayı giymesinin mümkün olduğu da aktarılıyor.