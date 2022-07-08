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    Teknik direktör Jorge Jesus’tan sürpriz çıkış! Sörloth'un yerine Mariano Diaz'ı alalım

    Dün Fener yönetimi ile bir araya gelen teknik direktör Jorge Jesus, golcü transferi için çok kritik br toplantı gerçekleştirdi. Jorge Jesus, "Bu kadar zaman kaybına gerek yok. Sörloth'a vereceğimiz para ile Mariano Diaz'ı alalım" dedi.

    Sörloth’un yerine Diaz’ı alalım
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    Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba sarf eden Fenerbahçe'de son derece kritik bir gelişme yaşandı.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Alexander Sörltoh transferinin gecikmesi üzerine sürpriz bir çıkış yaptı. Portekizli teknik adam, Sörloth transferinin uzamasından rahatsız oldu.

    Sarı-Lacivertli kurmaylarla bir araya gelen Jesus, "Sörloth transferinde çok zaman kaybı oldu. Bu kadar zaman kaybına gerek yok. Sörloth'a vereceğimiz para ile Mariano Diaz'ı alalım" ifadelerini kullandı.

        Bu sözler üzerine Sörloth transferi için birkaç gün daha sabredecek olan Fenerbahçe sonuç çıkmaması durumunda Real Madrid'in Dominikli golcüsü Mariano Diaz'a yönelecek.

        Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Diaz da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncunun daha uygun bir maliyetle çubuklu formayı giymesinin mümkün olduğu da aktarılıyor.

        Teknik direktör Jesus'un onay verdiği Diaz için daha önce de Real Madrid ve oyuncunun menajeri ile temas kurulmuştu.
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            Haberler Spor Teknik direktör Jorge Jesus’tan sürpriz çıkış! Sörloth'un yerine Mariano Diaz'ı alalım
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