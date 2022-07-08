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    • Spor
    • 08.07.2022 09:29
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    • 08.07.2022 09:53
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    Son dakika: MHK'da Sabri Çelik dönemi

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi. Geçtiğimiz yıllarda 3 farklı dönemde Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Sabri Çelik, yeniden göreve geldi.

    MHK Başkanı belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu, Sabri Çelik'in Merkez Hakem Kurulu başkanlığına seçildiğini açıkladı.

    TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

    "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi ve hakemlik yapısına ilişkin çeşitli kararlar aldı.

    Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

    1. SABRİ ÇELİK (BAŞKAN)
    2. MURAT ILGAZ
    3. AYNUR AYSUN AKAR
    4. BAKİ TUNCAY AKKIN
    5. AHMET İBANOĞLU
    6. AYTEKİN DURMAZ
    7. RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU
    8. İSMAİL KÖSE
    9. BÜLENT GÖKÇÜ"

    YENİ KARARLAR GÖZE ÇARPTI
    Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler ile ilgili aldığı kararlar da dikkatleri çekti. Hakem atamalarında otomatik sisteme geçileceği belirtilirken, İspanya ve Belçika'nın kullandığı modelin örnek alınacağı duyuruldu.

        VAR HAKEMLERİ AYRILIYOR
        Önümüzdeki sezon itibariyle Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrolarının ayrılacağı da duyuruldu. VAR sisteminde sahada yer alan hakemler, sistemin başına geçebiliyordu. Yeni gelen karar ile birlikte artık sahaya çıkan hakemler VAR sisteminde hakemlik yapmayacak.

        Hakemlerin gerekli tecrübeye ulaşmasının bekleneceği açıklanan kararda, "Süregelen VAR sertifikası programları tamamlanıp, hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar ve gerek görülmesi halinde, UEFA'ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        YABANCI HAKEM EĞİTMENİ GELİYOR
        Önümüzdeki yıl hakem kalitesinin arttırılmasının hedeflendiği anlaşılan kararlarda, "2022-2023 Sezonu için uluslararası deneyimi olan yabancı bir hakem eğitmeni ile anlaşma kararı alınmıştır." açıklamasında da bulunuldu.

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        Haberler Spor Son dakika: MHK'da Sabri Çelik dönemi
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