Son dakika: MHK'da Sabri Çelik dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Sabri Çelik'in Merkez Hakem Kurulu başkanlığına seçildiğini açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi ve hakemlik yapısına ilişkin çeşitli kararlar aldı.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
1. SABRİ ÇELİK (BAŞKAN)
2. MURAT ILGAZ
3. AYNUR AYSUN AKAR
4. BAKİ TUNCAY AKKIN
5. AHMET İBANOĞLU
6. AYTEKİN DURMAZ
7. RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU
8. İSMAİL KÖSE
9. BÜLENT GÖKÇÜ"
YENİ KARARLAR GÖZE ÇARPTI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler ile ilgili aldığı kararlar da dikkatleri çekti. Hakem atamalarında otomatik sisteme geçileceği belirtilirken, İspanya ve Belçika'nın kullandığı modelin örnek alınacağı duyuruldu.