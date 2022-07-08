Son dakika: MHK'da Sabri Çelik dönemi

VAR HAKEMLERİ AYRILIYOR

Önümüzdeki sezon itibariyle Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrolarının ayrılacağı da duyuruldu. VAR sisteminde sahada yer alan hakemler, sistemin başına geçebiliyordu. Yeni gelen karar ile birlikte artık sahaya çıkan hakemler VAR sisteminde hakemlik yapmayacak.